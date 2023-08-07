Hükümet konakları bütçede karadelik oldu: Vergilerle ‘itibar’

AKP İktidarının, “itibardan tasarruf olmaz” anlayışıyla ocak-ağustos döneminde inşa ettirdiği hükümet konaklarının maliyeti 3,5 milyar TL’yi aştı. Sadece Antalya Hükümet Konağı için 198 milyon TL harcanacak.

Mustafa BİLDİRCİN

Hükümet konakları, kamu bütçesinde adeta karadelik haline geldi. Ülkede milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkûm eden krizin gölgesinde inşalarına başlanan hükümet konakları, yalnızca Ocak-Ağustos döneminde 3,5 milyar TL’nin üzerinde para yuttu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi de yüksek maliyetli konakların yapımına engel olamadı.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, kente yapılacak hükümet konağının ihalesini 12 Haziran’da düzenledi. Toplam iki şirketin teklif verdiği ihaledeki geçerli teklif sayısı, bir teklifin geçersiz sayılması ile teke düşürüldü. İhale komisyonun teklif üzerinde yaptığı değerlendirmenin ardından 2 Ağustos’ta, Nafiz Doruk İnşaat Mühendislik-Koray Doruk iş ortaklığı ile Antalya Valiliği arasında sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedeli kayıtlara, 198 milyon TL olarak geçti.

DUDAK UÇUKLATTI

Antalya’da yapımına başlanan ve 198 milyon TL’lik harcama öngörülen Antalya Hükümet Konağı ile birlikte bu yıl yapım sözleşmesi imzalanan konakların toplam maliyeti dudak uçuklattı. Ocak-Ağustos 2023 döneminde yapımına başlanan hükümet konaklarının ihale dosyalarına göre, konakların maliyeti 3 milyar 611 milyon TL ile ifade edildi.

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EN MALİYETLİ KONAKLAR

En maliyetli hükümet konağına ev sahipliği yapan kentlerden biri Antalya olurken maliyeti itibarıyla öne çıkan bazı hükümet konakları şöyle sıralandı:

• Antep Şehitkamil Hükümet Konağı: 480 milyon TL

• Antep Şahinbey Hükümet Konağı: 250 milyon TL

• Çanakkale Hükümet Konağı: 184 milyon TL

• Kocaeli Darıca Hükümet Konağı: 179 milyon 441 bin TL

• Çerkezköy Hükümet Konağı: 129 milyon 700 bin TL

• Urfa Karaköprü Hükümet Konağı: 112 milyon 718 bin TL