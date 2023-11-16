Hükümetin değil, hukukun yanında

İngiltere’de Yüksek Mahkeme, hükümetin göçmenleri Ruanda’ya gönderme planını hukuksuz buldu. Almanya’da ise hükümetin pandemiyle mücadele için aldığı borcu iklim değişikliğine kaydırma planı mahkemeden döndü.

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Yargıyı aparatı haline getiren iktidar Anayasa Mahkemesi’ni hedef alırken Avrupa’da Yüksek Mahkeme hükümetlerin usulsüz uygulamalarına dur dedi. İngiltere’de en yetkili yargı merci olan Yüksek Mahkeme, hükümetin göçmenleri Ruanda’ya sınır dışı etme planını hukuka aykırı buldu. Temyiz Mahkemesi’nin haziran ayında aldığı aynı yöndeki kararın haklı olduğuna oybirliği ile hükmeden Yüksek Mahkeme, göçmen düşmanı plana yönelik son noktayı koydu. İçişleri Bakanlığı, Temyiz Mahkemesi’nin kararını Yüksek Mahkeme’ye taşımıştı. Yüksek Mahkeme’nin kararını açıklayan heyet başkanı Yargıç Robert Reed, Ruanda’nın “gönderilen sığınmacılara kötü davranılmayacağına dair güvenilir bir üçüncü ülke olmadığına” dikkat çekti.

BAKANIN ‘HAYALİYDİ’

Başbakan Rishi Sunak, Yüksek Mahkeme kararı öncesi birçok mahkemenin, göçmenlerin üçüncü ülkelere geri gönderilmesini yasal bulduğunu belirterek, yasadışı göçü “eninde sonunda durduracaklarını” kaydetti.

İngiliz hükümeti, Ruanda politikasının sığınma arayışındaki göçmenlerin canlarını tehlikeye atma pahasına Manş Denizi’ni geçerek yasadışı şekilde İngiltere’ye gelmek isteyenleri caydıracağı ve insan kaçakçılığı çetelerine darbe vuracağını iddia ediyordu. Pazartesi günü görevden alınan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman, Ruanda’ya göçmen taşıyan uçakların havalandığını görmenin “en büyük hayali” olduğunu belirtmişti.

BÜTÇE PLANI REDDEDİLDİ

Almanya’da ise Anayasa Mahkemesi, hükümetin covid pandemisi döneminden kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış borcun bir iklim fonuna yeniden tahsis edilmesinin yasadışı olduğuna karar verdi. Olaf Scholz’un koalisyon hükümetine darbe indiren kararla birlikte hükümetin iklim eylemi bütçesinde 60 milyar avroluk açık oluştu. Federal Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Doris König, Mahkeme’nin ilk kez karar aldığı “borç freninin” etkinliği açısından bu kararın gerekli olduğunu söyledi.

‘ELLERİNDE PATLADI’

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan hükümetin borç kaydırma planına karşı açtığı davayı kazanan muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik partileri, bunun “hükümetin ileride yaşanabilecek krizlerde sınırsız borç biriktirerek daha sonra farklı amaçlarla kullanabileceği” konusunda uyarıyordu. Hıristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) Federal Eyaletler Konseyi Grup Başkanı Alexander Dobrindt, "Ciddiyetsiz bütçe politikası, trafik ışıkları koalisyonunun elinde patladı" dedi. Mahkeme’nin kararı, Alman hükümetlerinin gelecekteki krizlere karşı tepkilerini nasıl finanse edeceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.