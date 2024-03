Hükümetin sansür çabası: X'teki İliç ile ilgili paylaşımların kaldırılmasını istemişler

Sosyal medya platformu X’in (eski adıyla Twitter) küresel hükümet işleriyle ilgilenen departmanı (Global Government Affairs), Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat günü meydana gelen maden faciasıyla ilgili Türk hükümetinin kaldırma talebinde bulunduğunu bildirerek, mahkeme kararını duyurdu.

X üzerinden paylaşılan belgelere göre, hükümet tarafından maden faciasının ardından yapılan 3'ü Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ait 45 paylaşım için içerik kaldırma talebinde bulunuldu. Başvuru üzerine Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’nden ‘içerik kaldırma’ kararı alındı.

Mahkemenin verdiği kaldırma kararının ardından şirket, bir üst mahkeme olan Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak itirazda bulundu. Başvuruyu değerlendiren üst mahkeme şirketin itirazını kabul etti. Mahkeme, söz konusu paylaşımların ifade ve basın özgürlüğü kapsamında korunduğuna karar vererek hükümetin taleplerinin geçersiz kılındığını belirtti.

"X, KULLANICILARINI HÜKÜMET SANSÜRÜNDEN KORUMAK İÇİN MÜCADELE VERİYOR"

Şirketten yapılan açıklamada da, “Hükümet, içeriklerin kaldırılması yönündeki kararlara uyulmaması halinde X’i yüklü miktar para cezasına çarptırmakla tehdit etmişti” hatırlatmasında bulundu.

Açıklamada ayrıca, “X, kullanıcılarını hükümet sansüründen korumak için dünya çapında hukuki mücadeleler veriyor. Bu hafta, bu mücadelelerin önemini teyit eden önemli bir karar verildi” ifadelerine yer verildi.

