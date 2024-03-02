Hükümetin sansür çabası: X'teki İliç ile ilgili paylaşımların kaldırılmasını istemişler

Sosyal medya platformu X tarafından yapılan açıklamada, Türk hükümetinin İliç maden faciasıyla ilgili 45 paylaşımın kaldırılmasını talep ettiği bildirildi. 3'ü Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ait olan paylaşımlarla ilgili verilen kaldırma kararını bir üst mahkemeye taşıyan şirket, söz konusu paylaşımların ifade ve basın özgürlüğü kapsamında korunduğuna karar verilerek talebin geçersiz kılındığını belirtti.

Güncel 02.03.2024 10:27 Giriş: 02.03.2024 10:27

Güncelleme: 02.03.2024 11:01 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA