Hulki Cevizoğlu, Erdoğan’la aynı fotoğrafta yer alabilmek için kendini paraladı

6 bin 992 yeni polisin göreve başlaması ve bin 573 yeni aracın hizmete alımı için düzenlenen tören AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün Atatürk Havalimanı’nda yapıldı.

Yıllarca Atatürkçü gibi görünen ancak bir süre önce AKP’li olan ve bu partiden milletvekili yapılan Hulki Cevizoğlu'nun fotoğraf çekimi öncesinde yaptığı hareketler ise sosyal medyada “Erdoğan’la aynı kareye girme çabası” olarak değerlendirildi.

Ancak Cevizoğlu fotoğraf çekiminde Erdoğan’ın yanında yer alamadı.

Cevizoğlu’nun çocuksu çabası, sosyal medyada gündem oldu.