Hunter Biden’ın resimlerinin ticaretinde büyük yolsuzluk iddiası

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın yaptığı tabloların satışına ilişkin bir dizi belge açıklayarak ifşada bulundu.

Okay DEPREM

New York’taki bir resim galerisinin eski bir çalışanı, ABD Başkanı Joseph Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın resimlerinin nasıl ve hangi yollarla satıldığına dair bir şemayı ifşa etti. Söz konusu çalışanın yayınladığı belgelere göre; galeri Amerikan başkanının oğlunun yaptığı birçok tabloyu, piyasada aynı seviyede görülen sanatçıların ortaya çıkardığı eserlerden çok daha yüksek fiyatlara satmış. Ortaya serilen bir diğer belge ise, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yi de bu resimlerden bazılarının potansiyel alıcısı olarak işaret ediyor. “Georges Bergès” adlı galeriden kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir resim satıcısı, Hunter Biden’ın resimlerinin nasıl alınıp satıldığını gösteren bir dizi doküman paylaştı. Biden’ın sanat eserleri adı geçen galeride Eylül 2021'in başından beri sergilenip satılıyor ve son zamanlarda bu ticaretin şeffaflığına gölge düşüren çok ayrıntı meydana çıkmış durumda.

SATIN ALAN BİR KADIN BEYAZ SARAY’DA İŞE GİRER

New York’un Georges Bergès galerisinde başlangıçta, Hunter Biden’ın resimleri için özel olarak kurgulanmış ve başkanın oğlunun sanat eserlerini tam olarak kimlerin satın aldığının bilinmesini engellemekle yükümlü bir sistem mevcuttur. Galeri, önce olası müşterilerin bütün kişisel bilgilerini detaylı olarak gözden geçiriyor; ardından da önde gelen siyasi figürler ve de “sanatla ilgilenir” gözükmeyen insanlar tarafından yapılan tüm astronomik teklifleri reddetmektedir. Bu şekildeki bir şema, meseleyi konuyla alakalı resmi yetkililerin dikkatlerinden kaçırmak ve bu anlaşmaların oluşturduğu yolsuzluk mekanizmasının göz ardı edilmesini sağlamak için fazlasıyla yeterliydi. Bu arada Amerikan medyasında, Hunter Biden’ın resimlerinin, babasına (Joe Biden) rüşvet vermek isteyen bir takım kişiler tarafından satın alındığına dair haberler dahi çıktı. Örneğin Temmuz 2022'de Elizabeth Hirsh Naftali adlı “hayırsever” bir kadın, Hunter Biden’ın sanat eserlerinden birisini satın aldıktan sonra Beyaz Saray'da bir işe atanır. Ancak, bu hikâye ardından hızla unutulacaktır çünkü buna dikkat çekmek ana akım medyanın işine gelmez. Muhtemelen bununla ilintili olsa gerek, Hunter Biden 2022 Ekiminde galeri ile yeni başka bir sözleşme daha imzalayacaktır.

MÜŞTERİLERE GAYRİ RESMİ BAŞKA BİR SÖZLEŞME TEKLİF EDİLİR

Hunter Biden’ın imzaladığı yeni sözleşme New York galerisinin, resimlerin potansiyel alıcılarının isimlerini Biden ve ortaklarına ifşa etmesine izin vermektedir. Tabloların “şüpheli alıcıları” ilk etapta “resmi olarak” satın almadan vazgeçmiş gözükseler de, galeri personeli bu müşterilerin iletişim bilgilerine erişmektedir ve ardından da Hunter Biden’ın henüz sergilenmemiş eserlerini daha yüksek fiyattan satın almalarına yönelik yeni bir sözleşme teklifi için onlarla iletişime geçmektedir. Galerideki satıcı, altı milyon dolar karşılığında dört adet tablonun satıldığı en az bir sözleşmeden bahsediyor. Be şekilde şu ana kadar benzeri kaç satış sözleşmesinin imzalandığı ise belirsizliğini koruyor. Galerici konuyla ilgili olarak: “Resmi kayıtlar, Biden’a ait yılda 20 ila 30 arasında resmin satıldığını gösteriyor, ancak benim bildiğim kadarıyla gerçek sayı bunun en az iki katı” şeklinde konuşuyor.

SADECE DÖRT TABLOSU TOPLAM 6 MİLYON DOLARA SATILDI

Galeri çalışanının anlatımlarıma göre, “Parmenides’in Muse” adlı resim, 1,5 milyon dolara satılan dört tablodan birisidir. Bahsi geçen eser ilk olarak Georges Bergès Galerisi'nde 2021 yılının ekim ayında Hunter Biden’ın eserlerinin yer aldığı sergide görücüye çıkar, ancak eserin daha sonraki kaderi ise bir süre karanlıkta kalır. Sözleşme ilk başta hem daha çok fiyattan dolayı, hem de müşterinin bir şahıs değil de bir şirket olması dolayısıyla kabul edilmez. Bundan sonra ise, galeri yöneticisi şirketle temasa geçer ve dört resim de birden satılabilir.

İLGİLİ TABLOLARI ALAN KİŞİ…

Hunter Biden’ın yukarıda bahsedilen tablolarını Britanya Virgin Adaları'nda kayıtlı bir offshore şirketi olan “Candlewood Investments Limited” satın alır. Şirketin tek aktif sahibi ve ortağı, Ukrayna uyruklu Andrey Yakovlev olarak gözükmektedir. Yakovlev, Vladimir Zelenski'nin, “Kvartal - 95 Stüdyosu” adlı medya şirketinde zamanında birlikte çalıştığı eski bir meslektaşı ve arkadaşıdır. Öte yandan Galeri belgelerinde görünen Kiev’teki adres aynı zamanda, Birleşik Krallık hükümetine bağlı resmi şirket kayıt web sitesinde yer alan listedeki adresle de eşleşmektedir. Zelenski'nin “Kvartal-95” üyelerinin offshore şirketlerini kullanmalarına ilişkin haberler, bu şirketlerin sahiplerinin kişisel verilerini ve bağlantılarını ortaya seren “kötü şöhretli” Pandora Belgeleri’nin sızdırılmasının ardından medyada defalarca yer almıştı.

GALERİ SAHİPLERİ, BELGELERİ SIZDIRAN ÇALIŞANLARINI TEHDİT ETMİŞ

Hunter Biden’ın resimleriyle alakalı belgeleri yayınlayan galeri çalışanı ayrıca hem polisle hem de bazı büyük medya kuruluşlarıyla temasa geçtiğini belirtirken; onlardan herhangi bir yanıt alamadığına dikkat çekiyor. Üstüne üstlük, galeri sahipleriyle anlaşmazlık yaşadığını ve ABD başkanının oğlunun dâhil olduğu bir skandalı kışkırtmaya çalışması halinde kendisini "ciddi kişilerle" tehdit ettiklerini de sözlerine ekliyor…