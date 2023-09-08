Hürcan için adalet

Yaya geçidinden geçtiği sırada hızla gelen bir aracın çarpması sonucu ölen Bulur’un ailesi adalet istiyor.

Haber Merkezi

Ankara Yenimahalle'deki Batıkent Bulvarı’nda yaya geçidinden geçtiği sırada hızla gelen aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki Hürcan Bulur'un ailesi adalet arıyor. Delillerin karartılmasından endişe eden aile, "Hürcan için adalet” kampanyası başlattı.

Batıkent Bulvarı’nda 24 Ağustos akşamı bir kaza yaşandı. Sık sık benzer haberlerle gündeme gelen bölgedeki kazada, Ö.S. isimli sürücü, yaya geçidinden geçen 25 yaşındaki Hürcan Bulur'a çarptı. Kazada Bulur yaşamını yitirirken, aşırı hızlı olduğu ve ‘trafikte makas attığı’ iddia edilen sürücü tutuklandı.

DELİLLER KARARTILMASIN

Bulur ailesi, delillerin karartılma ihtimaline karşı mücadele başlattı. Hürcan Bulur’un teyzesi Sebahat Aydınyılmaz, BirGün’e yaptığı açıklamada, kaza sonrası yeğenine çarpan Ö.S.'nin ambulans çağırmak yerine kendi yakınlarını aradığını iddia etti. Teyze Aydınyılmaz, Ö.S.’nin şehir içinde 160 kilometre hız yaptığına dikkat çekti: “Görgü tanıklarının anlatımına göre, Ö.S. arabadan inip yakınlarını arıyor ve 'Gelin beni kurtarın' diyor. Ö.S.'nin ailesi bizimle görüşmek istedi, biz kabul etmedik. Onlarla konuşacak bir şeyimiz yok. Babası ‘Allah günahlarını affetsin’ şeklinde bir mesaj attı. Bizim çocuğumuzun bir günahı yok.”

Hürcan Bulur

Teyze Aydınyılmaz, şöyle devam etti: “Muhtemelen araç kamerası vardır, kamera kayıtlarını polisler aldı mı, bilmiyoruz. Arabayı geri verdiklerini öğrendik, o esnada bir delil karatma olabilir. Ne yazık ki ülkede bu tür durumları yaşayabiliyoruz.”

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BULVAR, ÖLÜM YOLU OLMASIN

Yenimahalle Kent Koop Mahallesi sınırları içinde yer alan Batıkent Bulvarı’nda son dönemde yaşanan kazalar mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Yurttaşlar, Bulur'un yaşamını yitirmesinin ardından kazalara dikkat çekmek için önceki gün toplandı. Bölge sakinleri, kısa bir süreliğine yolu kapatarak trafikte süratle ilerleyen sürücüleri protesto etti. Yurttaşlar, “Yoldan geçmeye korkar olduk, bir an evvel tedbir alınarak harekete geçilmeli” çağrısında bulundu.