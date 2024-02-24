Hurdacının bulduğu kemikler, ortadan kaybolan kadın katiline ait çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce Tarihi Asansör yakınında bir hurdacı tarafından bulunan insan iskeleti, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testinin ardından, 28 Temmuz 2022'de boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Zerkin'i öldürdükten sonra ortadan kaybolan Deniz Özarslan’a ait olduğu ortaya çıktı.

İzmir’de bir hurdacının bulduğu insan kemiklerinin, 2022 yılında Ezgi Zerkin’i öldüren Deniz Özarslan adlı erkeğe ait olduğu anlaşıldı.

Deniz Özarslan (36), 28 Temmuz 2022 yılında boşanma aşamasında olduğu Ezgi Zerkin'in (31) Konak ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Deniz Özarslan burada belinden çıkarttığı tabancasıyla Ezgi Zerkin'i başından vurdu. Deniz Özarslan silahla birlikte olay yerinden kaçtı, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan kadını ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen olay günü beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makinaya bağlı yaşayan Ezgi Zerkin, 11 Ağustos 2022 günü hayatını kaybetti.

Deniz Özarslan tarafından katledilen Zerkin, Urla'nın Özbek Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ezgi Zerkin

KADINLARIN MÜCADELESİ

Ezgi Zerkin için harekete geçen kadın dernekleri, aralarında İzmir'in de bulunduğu 17 şehirde, duvarlara ve direklere “Ezgi'nin katili aranıyor” yazılı afişler yapıştırdı. Ezgi'nin katili aranırken, defnedilmesinin yıl dönümünde ise ailesi, Şehit Kerem Oğuz Erbay Güzelyalı Üst Geçidi'ne “İzmir'de Ezgi Zerkin'i ateşli silahla öldüren katil zanlısı 29 Temmuz 2022'den beri aranıyor. Görenler polise ulaşsın” yazılı pankart astı.

BOŞANMA DAVASI ÖLÜMDEN SONRA BİTTİ

Ezgi Zerkin'in 2021 yılı haziran ayında İzmir 14'üncü Aile Mahkemesi'nde, Deniz Özarslan'dan boşanmak için açtığı dava ölümünden 10 ay sonra sonuçlandı.

Görülen davada Deniz Özarslan'ı tam kusurlu gören mahkeme, boşanmayı gerçekleştirdi. Öte yandan, Ezgi Özarslan boşanma davasının sonuçlanmasının ardından ailesinin soy ismi olan 'Zerkin'i aldı.

KEMİKLERİNİ HURDACI BULDU

Cinayet katil zanlısı Deniz Özarslan'ın bulunamaması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde özel ekip kuruldu. Özel ekip, Deniz Özarslan'ın gidebileceği ve irtibat kurabileceği adres ve kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Deniz Özarslan'ın izine rastlanılamadı.

Ekiplerin çalışmaları sürerken, 545 gün sonra Konak ilçesindeki Tarihi Asansör yakınındaki boş arazide hurda toplayan biri tarafından 23 Ocak'ta insan iskeleti bulundu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında kemikleri delil torbalarına alarak İzmir Adli Tıp Kurumu’na teslim etti.

Bu sırada kayıp kişilerin yakınlarından DNA testi talep edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, insan kemiklerinin Ezgi Zerkin’in katili Deniz Özarslan'ın ailesinden alınan DNA ile eşleşti. Deniz Özarslan'ın kemiklerinin alınması için ise ailesine bilgi verildiği öğrenildi.