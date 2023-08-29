Hürriyet yazarı Selvi duyurdu: Binali Yıldırım, İBB’ye aday olacak mı?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’nin İBB Başkanı adayının kim olacağına ilişkin kaleme aldığı yazısında, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın "Benim böyle bir düşüncem yok" dediğini duyurdu.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023’te yapılması planlanan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığına aday olacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün yayımlanan yazısında, Binali Yıldırım’ın 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu hatırlatarak, bu seçimde aday olup olmayacağını sorusuna, “Biz artık sıramızı savdık. Partimizin onlarca aday adayı var. Çok değerli arkadaşlarımız var. Benim böyle bir düşüncem yok. Açıkça ifade etmek istedim” karşılığını verdiğini aktardı.

Selvi, AKP'nin İBB Başkanı adayının kim olacağına ilişkin olarak ise şunları yazdı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylıkları için muhtemel isimler yazılıyor. Bunların arasında gerçekten o göreve layık insanlar var. Ama AK Parti’de henüz aday belirleme süreci başlamış değil. Belki bu isimlerden biri aday olarak gösterilecek ya da sürpriz bir isim aday olacak. Bu konuda henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne düşündüğünü bilmiyoruz."