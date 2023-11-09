Hüseyin Çelik: "Bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk, helal olsun bize"

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Yargıtay'ın AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmasına ilişkin, "Tam vesayetler kalktı derken, bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk. Helal olsun bize" değerlendirmesini yaptı.

Güncel 09.11.2023 11:58 Giriş: 09.11.2023 11:58

Güncelleme: 09.11.2023 12:10 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+