Hüseyin Çelik: "Bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk, helal olsun bize"
Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Yargıtay'ın AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmasına ilişkin, "Tam vesayetler kalktı derken, bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk. Helal olsun bize" değerlendirmesini yaptı.
AKP hükümetlerinde 2003-2009 yılları arası Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan, son birkaç yılda ise partisine eleştiriler getiren Hüseyin Çelik, Yargıtay'ın Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"...vesayetçi güçlerin güdümündeki Kemalist militan yargıdan çektik. Tam vesayetler kalktı derken, bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk" diyen Çelik, "Bu yargıya ve anlayışa sahip olunan ülkede, bir de kalkmış, AB’nin eleştirilerine karşı efeleniyoruz" ifadelerini kullandı.
Hüseyin Çelik'in paylaşımı şöyle:
Yıllar yılı, başını Vural Savaş, Sabih Kanadoğlu, Yekta Güngör Özden, Nuh Mete Yüksel ve benzerlerinin başını çektiği, vesayetçi güçlerin güdümündeki Kemalist militan yargıdan çektik. Tam vesayetler kalktı derken, bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk. Helal olsun…— Hüseyin Çelik (@hc_huseyincelik) November 9, 2023