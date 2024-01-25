Husiler, ABD savaş gemisini vurduklarını duyurdu

Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda bir ABD savaş gemisini vurduklarını ve 2 ticari gemiyi geri dönmeye zorladıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, hem Gazze'ye destek hem de ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda ABD savaş gemileriyle çatışmalara girdiklerini öne sürdü.

Bölgede ticari gemileri koruyan ABD savaş gemileriyle çıkan çatışmaların 2 saatten fazla sürdüğünü aktaran Seri, "ABD savaş gemilerinden birini vurduk ve 2 ticari gemiyi de geri dönmeye mecbur bıraktık." ifadelerini kullandı.

Saldırıları balistik füzelerle gerçekleştirdiklerine işaret eden Seri, ABD savaş gemilerinin karşı koyma girişimlerine rağmen bazı füzelerin hedeflerine ulaştığını iddia etti. Seri, Kızıldeniz'deki saldırılarını sürdüreceklerini belirtti.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilerin, kontrol ettikleri bölgelerden ABD bayraklı bir ticari yük gemisi yönünde 3 gemisavar balistik füze ateşlediğini bildirdi.

CENTCOM'un X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, Husilerin, yerel saatle 14.00 sularında Aden Körfezi'nde seyreden ABD bayraklı bir ticari yük gemisi yönünde 3 gemisavar balistik füze fırlattığı bildirildi.

Füzelerden birinin denize düştüğü aktarılan açıklamada, diğer 2 füzenin USS Gravely askeri gemisince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ABD bayraklı ticari yük gemisinin hasar almadığı ve yaralıların olmadığı belirtildi.