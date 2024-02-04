Husiler: ABD ve İngiltere 5 kente saldırı düzenledi

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, başkent Sana dahil 5 kente saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD ile İngiltere'nin, Sana'nın yanı sıra Zemar, Hacce ve El-Beyda kentlerini hedef aldığı belirtildi.

Husilere bağlı "Ensarullah" isimli haber sitesinde ise ABD ile İngiltere'nin, Taiz kentindeki Hayfan ve El-Berah bölgelerine 11 hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Haberde, Sana'daki saldırıların En-Nehdeyn ve Attan bölgelerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken ABD ile İngiltere'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husiler daha önce, ABD ile İngiltere'nin, Hudeyde kentine bağlı el-Luhayya ve Dureyhimi beldelerine saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

Öte yandan, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'den Kızıldeniz'e fırlatılmaya hazırlanan 6 Husi gemisavar füzesinin imha edildiğini duyurdu.

CENTCOM'un X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz'deki gemilere karşı fırlatılmaya hazırlanan 6 Husi gemisavar füzesine karşı meşru müdafaa amaçlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırının, seyrüsefer özgürlüğünün korunması ve uluslararası suların daha güvenli hale getirilmesi için gerçekleştirildiği kaydedildi.