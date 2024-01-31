Husiler, Kızıldeniz'de ABD savaş gemisini vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Amerikan destroyeri USS Gravely'yi çok sayıda füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, ABD'yi hedef almayı sürdürüyor. Aden Körfezi'nde ABD donanmasına ait bir gemiyi Husiler, bu kez de Kızıldeniz'de Amerikan destroyeri USS Gravely'yi çok sayıda füzeyle vurdu.

Operasyonla ilgili açıklama yapan Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, şunları söyledi:

"Ezilen Filistin halkına zafer kazandırıp Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimizle destek ve dayanışma içinde olmak ve ülkemize karşı Amerikan-Britanya saldırganlığına misillemede bulunmak için Yemen deniz kuvvetlerinin Kızıldeniz'deki Amerikan destroyeri USS Gravely'ye deniz füzeleriyle vurduk."

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise bir Yemen gemisavar füzesini düşürdüklerini duyurdu. Açıklamaya göre füze, USS Gravely tarafından vurulurken olayda herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi.