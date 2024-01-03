Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldıklarını açıkladı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'e giden CMA CGM TAGE adlı konteyner gemisini hedef aldıklarını belirtti. Seri, Gazze Şeridi'ndekilere ihtiyaç duydukları gıda ve ilaç ulaşana dek, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde işgal altındaki Filistin limanlarına giden İsrail gemilerine saldırıların sürdürüleceğini vurguladı.

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e giden bir gemiye saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı silahlı kuvvetlerin işgal altındaki Filistin limanlarına giden CMA CGM TAGE adlı konteyner gemisini hedef aldığını belirtti.

Gemi mürettebatının uyarı atışları ve çeşitli çağrılara cevap vermeyi reddettiğini ifade eden Seri, gemiye saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Abluka ve saldırıya maruz kalan Filistin halkının haksızlığa uğramasına karşı operasyonun gerçekleştirildiğini kaydeden Seri, Gazze Şeridi'ndekilere ihtiyaç duydukları gıda ve ilaç ulaşana dek, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde işgal altındaki Filistin limanlarına giden İsrail gemilerine saldırıların sürdürüleceğini vurguladı.

Seri ayrıca açıklamasında, bu bağlamda herhangi bir Amerikan saldırısının da karşılıksız ve cezasız kalmayacağını ifade etti.

CENTCOM: HUSİLER, KIZILDENİZ'E 2 GEMİSAVAR FÜZE FIRLATTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu sabah X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Husilerin, Yemen'de kontrolleri altındaki bölgeden Kızıldeniz'e 2 gemisavar füze fırlattığını duyurdu.

KIZILDENİZ'DEKİ GERİLİM

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabileceklerini açıklamıştı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesinin ABD helikopterleri tarafından ateş altına alınması sonucunda Husi güçlerden 10 kişi hayatını kaybetmişti.