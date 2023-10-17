İade edildiler düşmanlık sürdü

OHAL döneminde KHK ile görevden alınan ve daha sonra görevlerine iade edilen Barış Akademisyenlerine yönelik hak ihlalleri devam ediyor. Üniversite yönetimleri akademisyenlere düşmanca tutum sergiliyor.

Oğulcan AYDIN

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan akademisyenler, 7 yıl sonra görevlerine iade edildi ancak akademisyenlere yönelik hak ihlalleri bitmediği ifade edildi. Öyle ki iki boyutlu bir mağduriyet yaratıldı.

Akademisyenler üniversite yönetimlerinin mobbing ve baskılarına maruz kalmaya devam ettiğini belirtiyorlar. Okul yönetimi tarafından sorun yaşamayanlar ise özlük haklarını ve geriye dönük maaşlarını alamadıklarını ifade ediyor.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN BASKI

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Araştırma Görevlisi Dr. Dinçer Demirkent, “Zaten hakkımız olanı, kavga ile elde etmeye çalışıyoruz” dedi.

Demirkent şu ifadeleri kullandı: “Ben ilk dönen oldum. Geç de olsa kendi haklarımı elde ettim, her ne kadar süreç baskı ve zulümle işliyor olsa da. Örneğin, yurtdışında olan arkadaşlarımıza ücretsiz izin vermeden istifaya zorluyorlar. Oda vermeme, vermek zorunda kalırlarsa olabilecek en kötü koşulları sağlama, ders dağıtımında problemler gibi birçok zorluk çıkartıyorlar. Mali hakları ödemek konusunda problem yaratıyorlar. Hala kötü durumda olan arkadaşlar var. KHK ile ihraç edilip, irade mahkemesinin kararı ile tekrar üniversite itirazı sonucu üst mahkemeden yürütme durduruldu.” Geriye dönük koşulların sağlanmadığını ifade eden Demirkent, “Hukukta ihlal tespit edildiği zaman, eski koşulları sağlayacak, tekrar geri döndürecek bir giderim sağlanması gerekir. Mahkeme kararı verdi, ama sizinle kavga edeceğiz tavrı var üniversitede yönetiminde. E ski koşullarımız bırakın, en verimli olduğumuz dönemde uzakta kaldık. 7 senemiz çalındı, pasaportlarımız iptal edildi. Bırakın mağduriyetimizi tazmin etmeyi, dönüşlerimizi mahkemeye taşıyan bizi istifaya zorlamaya çalışan yönetimlerle karşı karşıyayız” ifadelerine başvurdu.

Mahkeme iade kararı vermiş olmasına rağmen 4 ay sonra göreve başladığını ifade eden Araştırma Görevlisi Dr. Eren Kırmızıaltın ise şunları söyledi: “Sinop Üniversite’sinde bir problem çıkartmadılar. Kendimi turist gibi hissediyorum, orada mıyım değil miyim bilmiyorum, İstinaf Mahkemesi de devam ettiği için. Yasal süre 30 gün. 30 gün içerisinde göreve dönebileceğim söyleniyor, ancak karar 4 ay gecikmeli şekilde uygulandı. O arada müthiş bir hak kaybım var. Hala daha özlük haklarım ve geriye dönük alacaklarım ödenmedi. Sadece işe iade edilmiş oldum, geri kalan haklarım ihlal edildi. İlerleme yaşanmadı, bekliyoruz. Normalde Gazi Üniversitesi’ndeki görevime iade edilmem gerekiyordu, karışık durumumdan yararlanıp 4 ay topu çevirip durdular. 2017 Ocak’ta görevden alınmıştım.”