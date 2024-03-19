IAEA Genel Direktörü Grossi, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir araya geldi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etti. Grossi, ziyaret çerçevesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad ile bir araya geldi.

Grossi yaptığı açıklamada, "Suriye'de nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik güven inşa etmeye odaklanarak IAEA ile Suriye arasında üst düzey diyaloğu yeniden canlandırmak için çalışmaya başlamaya hazırız" dedi.