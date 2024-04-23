IBAN korkusu Maliye'yi kilitledi: Tahsilat yapanlara ne işlem yapılacak?

IBAN hesaplarına yönelik denetimin ardından, vergi cezasından kurtulmak isteyenler birbirlerini şikayet etmeye başladı. IBAN hesaplarını başkalarına kiraya verenler, IBAN hesaplarını yakınlarına kullandıran kişiler de ihbar edilmeye başlandı. Hatta, IBAN hesaplarını kiraya verenler, kiraladıkları işletmeleri ve kişileri de ihbar ediyor. Peki IBAN’la tahsilat yapanlara ne işlem yapılacak? Hesabını kullandıranlara işlem yapılacak mı? Detaylar haberde...

Maliye’nin IBAN hesaplarına yönelik denetiminin ardından, IBAN yoluyla tahsilat yapan işletme ve kişiler vatandaşlar tarafından ihbar edilmeye başlandı. Yetkililer, IBAN konusunun çok yaygınlaştığını, IBAN hesap kiralamasının neredeyse bir sektör haline geldiğine dikkat çekiyorlar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, "Maliye yaygın ve yoğun denetim çalışmalarında, mal ve hizmet satış bedellerinin kredi kartlarından ziyade yoğun bir şekilde IBAN yoluyla tahsil edildiğini, IBAN’ların bir kısmının satışı yapan işletmeler adına, bir kısmının ise bu işletmelerde çalışan kişiler ile işletme sahiplerinin eş, dost ve akrabaları adına kayıtlı olduğunu, bazı IBAN’ların ise başka şahıslardan kiralandığını tespit etti. Maliye, IBAN hesaplarına yoğunlaşarak, milyarlarca TL’yi bulduğu ifade edilen vergi kayıp ve kaçağını belirlemeye çalışıyor" bilgisini verdi.

NTV'ye konuşan Tolu, hangi sektörlerde IBAN’la tahsilatın daha çok kullanıldığı sorusunu "IBAN’la tahsilatı en çok perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmeler, mobilyacılar, gazino-bar-pavyon gibi gece eğlence merkezleri, lüks restaurantlar, güzellik ve saç ekim merkezleri, spor salonları, altın-pırlanta ve diğer değerli taş satışı yapanlar, astrolog, falcı, doktor, avukat, diyetisyen, mimar vb.’ler yapıyor" diyerek yanıtladı.

Tolu, alıcıların neden IBAN ile ödeme aldığı sorusunu ise şöyle yanıtladı: "İşletmeler, bankalara kredi kartı komisyonu ödememek veya satışları ve satıştan doğan kazançlarını kayıt dışı bırakmak ve vergi ödememek için IBAN ile tahsilat yoluna başvuruyor, müşterilerini IBAN’a yönlendiriyor. Yalnız bunların gözardı ettikleri veya bilmedikleri bir konu var: Bankalar yaptıkları işlemleri Maliye ile paylaşıyor. Bankacılık sistemindeki para hareketlerinin Maliye’nin bilgisi dışında olması mümkün değil.

MALİYE ÇAĞIRIP HESAP SORACAK

Maliye, IBAN yoluyla tahsilat yaptıkları tespit edilen işletme sahiplerini tek tek çağırıp izah isteyecek, IBAN yoluyla yapılan tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemediklerini soracak ve bu belgelerin ibrazını isteyecek. Bu tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenlenmişse herhangi bir sorun olmayacak. Düzenlenmemiş ise, bu satışlar kayıt dışı satış olarak kabul edilecek. Ayrıca, işletme sahiplerine, ilişkili kişi statüsünde kabul edilen kişilere (eş, çocuk, anne, baba gibi yakın akrabalar ile sekreter, işçi gibi işletme çalışanları) ait IBAN’lar ile kiralık IBAN hesaplarıyla yapılan tahsilatlar da sorulacak.

VERGİ MÜKELLERİ OLMAYANLAR DA ÇAĞRILACAK

Maliye, vergi mükellefi olmadığı halde mal ve hizmet satışı yapıp bedellerini IBAN yoluyla tahsil edenleri de tespit etti. Maliye, bu kişileri de çağıracak ve izah isteyecek."

IBAN’LA TAHSİLAT YAPANLARA NE İŞLEM YAPILACAK?

IBAN'a tahlisat yapanlara ilişkin nasıl bir işlem yapılacağını ilişkin de konuşan Tolu, şunları kaydetti:

"IBAN’la tahsilat yaptıkları halde fatura veya benzeri belge düzenlemeyen veya mükellefiyet açtırmadan bu işleri yapanlara, kayıt dışı bıraktıkları kazançları üzerinden gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, kayıt dışı bıraktıkları satışları üzerinden de KDV tarhiyatları yapılacak, 1 kat vergi ziyaı cezası kesilecek, ilave olarak gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 10’una kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek."

IBAN KİRALAMASI YAPANLARA CEZA VAR MI?

Tahsilat yapılan IBAN hesaplarının çoğunun işletme ile ilgisi olmayan 3. kişilere ait olduğu ve bu IBAN’ların aylık ücret karşılığında kiralandığını hatırtalan Tolu, "IBAN’larını kiralayan kişilerin, hesaplarına yatan milyonlarca TL’den haberleri bile olmuyor. Bunlar hakkında da yasal işlemler yapılacak, tahsil ettikleri kira bedelleri üzerinden cezalı gelir vergisi, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yapılacak, bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek ve ayrıca gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, bu kişiler MASAK mevzuatına aykırı bu işlemlerinden dolayı savcılıklara sevk edilecekler" diye konuştu.