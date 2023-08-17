İBB adaylığı mesajı olumlu yankılandı

İmamoğlu’nun belediye başkanlığı için adaylık sinyali CHP Genel Merkezi’nde memnuniyetle karşılandı. CHP kurmayları Özgür Özel’in ise Kılıçdaroğlu’nu zorlamayacağı görüşünde. Seçimsiz kurultay da tartışılıyor.

Nurcan Gökdemir

Genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından “CHP’de değişim” çağrısının öncülüğünü yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeniden belediye başkanlığına adaylık mesajı verdiği açıklaması, CHP Genel Merkezi’nde memnuniyet yarattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aslında Ankara Ahlatlıbel’de gerçekleştirdikleri görüşmede çizilen yol haritasını açıklayan Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısını CHP Genel Merkezi’nde izledi. “Genel Başkan için sürpriz değildi bu açıklama” diyen parti kurmayları, İmamoğlu’nun açıklamasında Özgür Özel’in ismini telaffuz etmesinin de “destekleyeceğimiz aday” anlamına gelmediğini savunuyor.

‘ÖZEL, KILIÇDAROĞLU’NU ZORLAMAZ’ GÖRÜŞÜ

Kılıçdaroğlu’nu genel başkanlık yarışında zorlayacak tek ismin Ekrem İmamoğlu olduğu dillendiriliyor. Grup Başkanı Özgür Özel’le Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşı karşıya geleceği bir genel başkanlık yarışında değişimin olmayacağı, Kılıçdaroğlu’nun bu yarıştan rahatlıkla Genel Başkanlık koltuğunu koruyarak çıkacağı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu-Özel yarışında değişim isteyen bazı delegelerin bile oy tercihini değiştirebileceği hesapları yapılıyor.

YEREL SEÇİMLER NASIL ETKİLENİR?

CHP’de bundan sonra neler yaşanacağı yerel seçim endeksli değerlendiriliyor. Dile getirilen iki temel görüş şöyle:

Kasım ayının ilk haftasında toplanması beklenen kurultay sürecinde yaşanacak tartışmalar partinin gücünü zayıflatacak, partiyi ikiye ayıracak ve yerel seçimlerde bu nedenle başarısızlık gelecek.

Başta genel başkan olmak üzere genel seçim başarısızlığında rolü olan tüm isimlerin uzaklaşması, küskün seçmenin yeniden CHP’ye yönelmesi ile sonuçlanacak, parti ivme kazanacak ve bu da yerel seçim başarısını sağlayacak.

KARŞILIKLI DELEGE HESAPLARI

Kurultaya dönük kararlarda bu çerçevenin yanı sıra delege yapılanması da belirleyici olacak. Bugüne kadar yapılan ve sayıları 400’ü geçen ilçe kongrelerinin sonuçlarına ilişkin çoğu spekülatif değerlendirmeler yapılıyor. Kesin olarak bilinen ise kurultaya ağırlığını koyacak kadar delege sayısına sahip olan İstanbul’da şu ana kadar dengeli bir yapı oluştuğu, hiçbir grubun diğerinin önüne geçemediği, Ankara’da ise genel merkezi destekleyen bir delege yapısı oluştuğu.

İlçe kongreleri tamamlandığında büyük ölçüde kurultayın sonucunu tahmin etmek mümkün olacak. Değişim yanlıları da stratejilerini kesinleştirmek için bu tabloyu görmek istiyor.

KURULTAY SEÇİMSİZ OLUR MU?

Kurultay sürecinde yaşanacak tartışmaların partiyi zayıflatacağı görüşünden hareketle seçimsiz bir kurultay yapılarak sadece program ve tüzük değişikliğinin tartışılmasından yana görüşler de ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’nun genel başkan adayı olmamasına karşı bir jest yaparak seçimli kurultayı yerel seçim sonrasına erteleyebileceği ihtimalinin gözardı edilmemesini savunanlar var. İmamoğlu’nun açıklaması ile önemli bir aşama geride bırakıldı ama bundan sonrasının nasıl şekilleneceği de en az bunun kadar önemli. Parti

içi hesaplar, delege yapısı kadar güç birliği ya da ittifak yapılanmaları da CHP’nin kurultay öncesi yol haritasını şekillendirecek.