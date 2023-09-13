İBB adına sahte plaka satanlara operasyon: Belediye 110 milyon lira zarara uğratıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB adına internet sitesi açıp sahte laka satanlara yönelik 8 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 19 kişi gözaltına alınırken İBB'nin 110 milyon zarara uğratıldığı, bu yöntemle 12 milyon lira elde edildiği tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına internet sitesi açarak servis taşımacılığı yapmak isteyenlere sahte plaka satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken belediyenin ise milyonlarca lira zarara uğratıldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Nitelikli Dolandırıcılık" ve “Resmi Belgede Sahtecilik" soruşturma kapsamında sahte servis plakası üreten ve satan kişiler tespit edildi.

Ekipler konuyla ilgili yaptıkları incelemelerde bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına sahte bir internet sitesi açarak buradan servis taşımacılığı yapmak isteyen kişilere web sitesi bağlantısı attıkları, bu bağlantılar sayesinde güven kazandıklarını belirledi.

Şüphelilerin açtıkları sahte internet sitesi ve sahte karekodlarla noterleri de yanılttıkları, sahte servis plakalarını yetkisiz kişiler adına noterde tescil ettirdikleri böylece sahte üretilen plakaların hileli yöntemle kamu kurumu nezdinde resmiyete kavuşturulduğu saptandı.

12 MİLYON ELDE EDİLDİ

Bu şekilde toplam 37 sahte plaka kullanan servisin taşımacılık yaptığı, şüphelilerin bu yöntemle güncel enflasyon değerleriyle yaklaşık 12 milyon elde ettikleri öğrenildi. Belediyeye ödenmesi gereken paranın şüphelilerin eline geçmesiyle de yaklaşık 110 milyon lira kamu zararı oluştuğu, sahte plakayla taşımacılık yapan kişilerin fahiş fiyat uygulamalarıyla yurttaşları da mağdur ettikleri tespit edildi.

1 ŞÜPHELİ YURTDIŞINDA, 3'Ü CEZAEVİNDE

Ekipler çalışmalarının ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkez olmak üzere Adana, Kayseri, Yozgat, Rize, Kastamonu, Sivas ve Antalya’da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 19 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin benzer suçlardan cezaevinde olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



