İBB, AKP'nin mitingi için ek sefer düzenleyecek

İBB iştiraki Metro İstanbul ve İETT, AKP'nin 24 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı'nda düzenleyeceği İstanbul mitingi için ek seferler düzenleyecek. Öte yandan ek güvenlik önlemleri alınacak, güvenli geçiş için kademeli yolcu alımı yapılacak.

AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından 24 Mart Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek açık hava toplantısı için İBB iştiraki Metro İstanbul ve bağlı kuruluşu İETT ek seferler koydu, bir dizi önlem aldı. Yolcu yoğunluğu anlık takip edilecek. İhtiyaca göre gerekli düzenlemeler ve ihtiyaç halinde müdahaleler yine anlık yapılacak.

Metro İstanbul’da mevcut personele ek olarak işletme, teknik bakım, güvenlik ve temizlik görevlisi olmak üzere toplam 174 ek personel görev yapacak. İETT de miting güzergahındaki hatlara ek seferler koyacak. Metrobüs hattındaki sefer sayıları artırılacak. Aşırı yüklenme sebebiyle risk oluşturmaması için yoğunluk geçene kadar Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarındaki 6 adet yürüyen merdiven durdurulacak.

Önceki yıllarda tecrübe edilen ve seferlerde aksamalara yol açan müdahaleler için yasal işlem yapılacak. Araçlarda bulunan acil durum frenlerinin gereksiz kullanılanlar, ray hattına giriş yapanlar, iniş-binişlerde araç kapılarına müdahale edenler için suç duyurusunda bulunulacak

İETT DE EK SEFER KOYACAK

İBB iştiraki Metro İstanbul, 24 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı'nda yapılacak miting için sefer düzenlemesi yapacak. Gün boyunca tüm hatlarındaki yolcu yoğunluğu anlık olarak takip edilecek. İhtiyaca göre gerekli düzenlemeler yapılacak. İETT de ek seferler düzenleyecek. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek miting nedeniyle Atatürk Havalimanı’na direkt giden M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1A ile bağlantısı olan M3 Bakırköy Sahil-Kayaşehir Merkez Metro ile M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında tedbirler alacak.

Düzenleme kapsamında;M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattında saat 11.00 itibarıyla tam kapasite ile 4 dakika aralıklarla sefer yapılacak.M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hattı saat 11:00 itibariyle tam kapasite çalışacak.

EK GÜVENLİK SAĞLANACAK

Mevcut personele ek olarak işletme, teknik bakım, güvenlik ve temizlik görevlisi olmak üzere toplam 174 ek personel görev alacak.Teknik ve işletme yöneticilerinden oluşan acil durum takip masası, müdahale için görev başında olacak. Genel asayişin sağlanması ve acil durumlarda hızla müdahale edilebilmesi amacıyla Metro İstanbul güvenlik görevlilerine ilave olarak İstanbul Valiliği’nden ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden kolluk kuvveti talep edildi.

Acil durum mekanik fren tertibatı bulun Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarındaki toplam 6 adet yürüyen merdiven, yolcu yoğunluğuna bağlı aşırı yüklenme durumunda, güvenlik riski oluşacağından, önceki yıllarda da yapıldığı gibi önlem amaçlı durdurulacak ve sabit merdiven konumuna getirilecek.

GÜVENLİ GEÇİŞ İÇİN KADEMELİ YOLCU ALIMI YAPILACAK

Kalabalığın güvenli geçişi için Atatürk Havalimanı ve DTM istasyonları başta olmak üzere istasyonlara emniyet güçlerinin eşliğinde, kademeli olarak yolcu alımı yapılacak. Önceki yıllarda yaşanan tecrübeler ışığında, DTM ve sonraki istasyonlara trenler dolu olarak geleceğinden binişlerde uzun süreli gecikmeler yaşanmaması için mitinge katılan İstanbulluların girişlerini Atatürk Havalimanı istasyonundan yapmaları istenecek.

Metro araçlarında bulunan acil durum frenlerinin gereksiz yere kullanılması, butonların gereksiz kullanılması, ray hattına giriş yapılması ve iniş-binişlerde araç kapılarına müdahale edilmesi halinde sorumlular hakkında yasal işlem yapılacak. Seferlerde gecikmelere yaşanmasına, sefer sürelerinin uzamasına ve yolcuların mağdur olmasına neden olanlar hakkında yerinde tespit yapılacak. Haklarında suç duyurusunda bulunulacak.