İBB Başkanı İmamoğlu oyunu kullandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oyunu kullandı.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyunu İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kullandı.

İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve çocukları ile birlikte oyunu kullanmak için saat 12.40 sıralarında Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne geldi.

Destekle ve sevgi gösterisiyle karşılanan İmamoğlu, yurttaşlarla beraber sohbet edip fotoğraf çektirdi. 2244 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren İmamoğlu, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Ekrem İmamoğlu daha sonra kabine geçip oyunu kullandı. Basının da yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Hayırlı uğurlu olsun. Şehrimiz, ülkemiz, ilçemiz, bütün beldeler, bütün ilçeler, bütün iller, bütün büyükşehirler... Milletimizin huzuru, barışı, bir arada yaşama mutluluğu; inşallah bolluğa, berekete vesile olur" dedi.

"BU SEÇİMİN PROBLEMSİZ GEÇMESİNİ DİLİYORUM"

İmamoğlu oy kullanmasının ardından okul çıkışında yaptığı açıklamalarında ise seçim güvenliğine dikkat çekti.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bugün Türkiyemizin her yerinde yerel seçim yaşıyoruz. Ramazan ayındayız, dilerim ve isterim ki bugün ramazanın bütün güzel duygularının yaşandığı, hem oykullanma esnasında hem de sonrasında hiçbir sıkıntının olmadığı, sandık iradesinin kimsenin hakkına sıkıntı gelmeden, sonuç neyse vatandaşımız kime oy kullanmışsa onun en doğru şekliyle sonucun ilanıyla göreve başlamasının, ülkemizin demokrarisi, birlik ve beraberliği açısında çok önemlidir ve bu duygularla bu seçimin problemsiz geçmesini diliyoruz. Bugün ailemizle, eşimle ve iki oğlumla birlikte oyumuzu kullandık.

Oy kullanmak demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır ve bu hakkın sandığa atıldığı an itibarıyla korunması da şarttır. Elbette bunun korunması ve muhafaza edilmesiyle ilgili kurumlar bellidir ama Türkiyemizde ne yazık ki bazı konulardaki eksiklikler giderilmediği için sandığın muhafaza edilmesi şahitliğin ötesinde görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte. Umarım çağdaş bir seviyeye ulaşır, ülkemizde oy kullanma biçiminin, oy sayım ve tasnif biçiminin ve sonuca dönüşmesinin hiçbir sorun yaşanmayacağı şekilde varolmasını da ilerleyen seçimlerde ve yıllarda yaşarız.

Seçim, koordinasyon olarak il başkanlığında seçimi takip edeceğim."