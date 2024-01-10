İBB Başkanı’yken kim daha fazla izin yaptı; İmamoğlu mu, Erdoğan mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehir” diye yüklenen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İBB Başkanı olduğu 1994-1998 yılları arasında İmamoğlu’na göre 101 gün fazla izin kullandığı ortaya çıktı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık görevlerini sürdürürken kullandıkları izinler kıyaslandı.

Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, “Büyükşehir belediyesini sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz” demiş ve İmamoğlu’na laf çarparak şunları söylemişti:

"Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehir. İstanbul’a hizmet için önce bu şehre aşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız. Diğer türlü geriye gitme, durma, duraklama ve çökme kaçınılmazdır."

10 Haber.net sitesi, 1994-1998 yılları arasında İBB Başkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan ile 2019'dan bu yana görevini sürdüren mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun beş yıllık görev süreleri boyunca kullandıkları izinleri karşılaştırdı.

BÜYÜK FARK VAR

Buna göre Erdoğan göreve 27 Mart 1994’te başladı. 6 Kasım 1998’de aldığı hapis cezası nedeniyle görevden alındı ve yerine Ali Müfit Gürtuna geçti. Yani Erdoğan 4 yıl 7 ay 10 gün boyunca İBB Başkanlığı yaptı. Bu süre zarfında 1994 yılında 14, 1995 yılında 65, 1996 yılında 73, 1997’de 76, 1998’de 74 gün olmak üzere toplam 302 gün izin yaptı.

Erdoğan bu 302 günün 135’inde yıllık izin kullandı. 7 gün mazeret izni kullanan Erdoğan 21 gün raporlu, toplam 139 gün de görevli görünüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise göreve seçimler tekrarlandığı için 27 Haziran 2019’da başladı ve halen görevine devam ediyor. İBB Başkanı olarak geçirdiği süre 4 yıl 6 ay 13 gün oldu. Bu sürede İmamoğlu 2019’da 29, 2020’de 29, 2021’de 25, 2022’de 50, 2023’te 68 gün olmak üzere toplam 201 gün izin yaptı.

İmamoğlu’nun 201 günlük izin süresinin 12’si Covid-19 raporu, 19’u yurt dışı görev izni, 118’i yurt içi görev izniydi. İmamoğlu’nun yalnızca 52 gün yıllık izin kullandığı görülüyor.

Kısacası görev süresi neredeyse aynı olan iki liderden Erdoğan, İmamoğlu’na göre 101 gün daha fazla izin yapmış.