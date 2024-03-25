İBB'den evsizlere “Mobil Banyo” projesi

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı’nın “İstanbul Mobil Banyo Projesi”, İETT'den tahsis edilen özel donanımlı otobüsle evsizlere duş alabilme ve kişisel bakım imkânı sağlıyor. “Mobil Banyo” projesi kapsamında yardıma muhtaç kişilerin hijyen ihtiyaçları karşılanacak

HABER MERKEZİ

İBB, sokakta kalan evsizlere yönelik koruyucu sağlık faaliyetlerini sürdürüyor. İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan evsiz kişilerin hijyen ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla “İstanbul Mobil Banyo Projesi”, hizmete sunuldu.

Her yıl kış aylarında evsizlere barınma, kişisel bakım, sağlık, gıda ve giyim desteği veren İBB, bunun yanı sıra artık “İstanbul Mobil Banyo” ile de yardıma muhtaç evsiz bireylerin kişisel bakım ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacak.

İSTANBUL MOBİL BANYO OTOBÜSÜ HİZMETE HAZIR

İlk olarak “Temizlen Giyin Çık” ismiyle Sağlık Dairesi Başkanlığı İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü’nce çalışılmaya başlanan proje, daha sonra İBB Bütçem İstanbul programı kapsamında İstanbulluların önerisiyle de talep edildi. Bu aşamada proje kapsamında İETT'den tahsis edilen özel donanımlı otobüs hizmete hazır hâle getirildi. İçerisinde evsiz kişilere hizmet vermek üzere psikolog ve sosyologların yer alacağı otobüs, kentteki hijyene erişimi olmayan evsizlere duş alabilme, kişisel bakım ve kuaför imkânı sağlayacak.

Proje kapsamında faaliyet gösterecek olan otobüsün içerisinde iki adet tuvalet, iki adet giyinme bölmeleri, iki adet kuaför, iki adet duş, mutfak, dinlenme alanı, karavanlarda bulunan benzer bir sistem ile duş ve atık suların kanalizasyona aktarılabileceği bir sistem, havalandırma ve ısıtma sistemi, iki adet sosyal inceleme odası ve depo bölümü yer alacak.

İSTANBULLULARIN ÖNERİSİYLE HAYATA GEÇİRİLDİ

İBB Bütçem İstanbul kapsamında İstanbulluların önerisiyle tasarlanarak hayata geçirilen projenin pilot olarak tek otobüs ile başlatılması, sonrasında özel olarak tasarlanacak başka araçlarla sayının artırılması planlanıyor. “İstanbul Mobil Banyo Projesi” ile nisan ayından başlanarak İstanbul'un çeşitli meydanlarında yıl boyunca evsizlere hizmet verilmesi hedefleniyor.