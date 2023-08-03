İBB'den İstanbullulara güzel haber: Kaşık Adası betonlaşmadan korundu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Kaşık Adası'nın sit derecesinin düşürülmesine ilişkin itirazın mahkeme tarafından kabul edildiğini ve yapılan planın iptali istemini kabul ettiğini bildirdi. Gökce, "Kaşık adası betonlaşmadan ve yapılaşmadan korundu. Kamuoyuna sevinçle duyururum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Kaşık Adası'nın betonlaşmadan ve yapılaşmadan korunduğunu bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kaşık Adası ile ilgili yeni gelişmeyi "İstanbullulara güzel bir haberim var" diyerek duyuran Gökce, Kaşık Adası'nın sit derecesinin düşürülmesi ile ilgili İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin karar verdiğini bildirdi.

Gökce şunları söyledi: "İstanbul 2. İdare Mahkemesi dava konusu Bakanlık işlemi ile Birinci derece doğal sit alanın yapılaşmaya açıldığını, Bu durumun doğayı ve yaban hayatı koruma ilkelerine, Şehircilik ve planlama ilkelerine, Kamu yararına Aykırı olduğunu tespit ederek yapılan planın iptali istemimizi kabul etti. Kaşık adası betonlaşmadan ve yapılaşmadan korundu" dedi.

🏝️İstanbullulara güzel bir haberim var.



Kaşık adası. Eski adı Pita. Burgazadası'nın hemen doğusunda bulunan küçük bir ada. Kuzeyden güneye uzunluğu sadece bir kaç yüz metre. Adada basit bir iskele ve iki küçük ev bulunuyor.



Bu güzel ada, Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet… pic.twitter.com/dhLkcjDjce — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) August 3, 2023

Buğra Gökce'nin açıklamalarının tamamı şöyle:

"İstanbullulara güzel bir haberim var. Kaşık adası. Eski adı Pita. Burgazadası'nın hemen doğusunda bulunan küçük bir ada. Kuzeyden güneye uzunluğu sadece bir kaç yüz metre. Adada basit bir iskele ve iki küçük ev bulunuyor. Bu güzel ada, Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet döneminde de iskana açılmadı.

09.12.2009 tarih ve 2201 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu Kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak kabul edildi. Bakanlık Makam Olur'u ile onaylanan ve 19.10.2021 tarih ve 31633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilen değişiklikle Kaşık adasının bir kısmı Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı ilan edilerek sit statüsü düşürüldü.

Sit statüsünün düşürülerek yapılaşmaya açık hale getirilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tescile itiraz etti. İtirazımızın kabul edilmemesi üzerine dava süreci başladı. Şimdi güzel haber.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi dava konusu Bakanlık işlemi ile

>> Birinci derece doğal sit alanın yapılaşmaya açıldığını

>> Bu durumun doğayı ve yaban hayatı koruma ilkelerine

>> Şehircilik ve planlama ilkelerine

>> Kamu yararına aykırı olduğunu tespit ederek yapılan planın iptali istemimizi kabul etti. Kaşık adası betonlaşmadan ve yapılaşmadan korundu. Kamuoyuna sevinçle duyururum."