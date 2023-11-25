İBB'den Karadeniz Ereğli'ye destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), fırtına ve selin hasara yol açtığı Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesine yardım elini uzattı. İlk etapta 39 personel ve 19 araç bölgeye gönderildi.

İBB, fırtına ve selin hasara yol açtığı Karadeniz Ereğli ilçesine destek için ilk etapta 39 personel ve 19 araç gönderdiğini duyurdu. İBB'den yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçenin ana kollektör kanalizasyon hattı ve yağmur suyu deşarj hatlarında meydana gelen tıkanmalara müdahale edecek. Yağmur suyu ile birlikte oluşan heyelanlar ve sonrasında ortaya çıkan harfiyatın tahliyesi için de çalışmalara destek verilecek.

İBB ACİL DURUM EKİPLERİ GÖREV YAPACAK

Kuvvetli dalgalar sonucu 2,5 kilometrelik sahil şeridi büyük hasar gören ilçede kanal açma, moloz kaldırma, temizlik ve iyileştirme çalışmalarına destek olmak amacıyla AKOM koordinasyonunda “İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı"nda görevli birimlerden ekipler kuruldu.

39 PERSONEL 19 ARAÇ GÖREV YAPACAK

Bugün saat 16.00 itibariyle İSKİ, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, İSTAÇ ile AKOM Müdürlüğü'nden 39 personel, 19 araç ve iş makinesi ile ekipmanlar bölgeye hareket etti.

TEKNİK EKİPLER DE GİDECEK

Ayrıca önümüzdeki günlerde Etüt ve Projeler, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar ile Deniz Hizmetleri birimlerinden teknik ekipler de Karadeniz Ereğli’ye giderek çalışmalara destek verecek.