İBB'den 'su tasarrufu' uyarısı: Her bir damlayı dikkatli harcama zamanı

İBB, su tasarrufu ile ilgili video paylaşarak, "Şimdi her bir damlayı dikkatli harcama zamanı" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Küresel ısınma artıyor, suyumuz azalıyor. Basit yöntemlerle israfı engelleyebiliriz" dedi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) su tasarrufu için video yayınladı.

Videoda, "Küresel iklim değişikliği ve kuraklık, tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da etkisini hissettiriyor. İstanbul'u zor bir yaz bekliyor. Biz, İBB ve İSKİ olarak her türlü önlemi alıyor, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ancak sizin de desteğinize ihtiyacımız var" denildi.

"Şimdi her bir damlayı dikkatli harcama zamanı" denilen videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Damlayan muslukları onarmalı, duşta, traş olurken, yüzümüzü yıkarken suyu boşuna akıtmamalıyız. Çamaşır ve bulaşık makinelerini dolmadan çalıştırmamalı, arabayı hortumla yıkamamalı, suyumuzu israf etmemeliyiz. Şimdiden önlemimizi alalım, suyumuzu tasarruflu kullanalım.Unutmayın, su biterse biz de biteriz."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da videoyu paylaşarak, "Küresel ısınma artıyor, suyumuz azalıyor. Basit yöntemlerle israfı engelleyebiliriz. Unutmayın #SuBiterseBizdeBiteriz" çağrısını yaptı.

Küresel ısınma artıyor, suyumuz azalıyor. Basit yöntemlerle israfı engelleyebiliriz.



Unutmayın #SuBiterseBizdeBiteriz pic.twitter.com/BpSBAwb9S6 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 1, 2023

BARAJLAR ALARM VERİYOR

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son bir haftada yüzde 1,88 azalarak yüzde 36,95 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 26 Temmuz'da yüzde 38,52 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 36,95'e kadar düştü.

Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.