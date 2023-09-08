İBB'den yürüyen merdivenlere sabotaja ikinci suç duyurusu

İstanbul'da metrolardaki yürüyen merdivenlere yönelik sabotajların devam etmesi üzerine İBB ikinci kez suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da metro istasyonlarında yürüyen merdivenlerin sabotaj edilmesi tartışmalara ve şikâyetlere yol açıyor. Son haftalarda güvenlik kameralarına çok sayıda sabotaj görüntüsü yansıdı.

Görüntülerde, merdivenlerden çıkan bazı kişilerin, acil durum düğmesine arka arkaya basarak merdivenleri durdurduğu görülüyor.

İBB Haber sosyal medya sayfası tarafından yapılan paylaşımda, sabotaj görüntülerinde yer alan kişilerle ilgili ikinci kez suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.

🚨 SON DAKİKA



İBB, metro istasyonlarında yürüyen bantlara ve merdivenlere zarar veren şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ikinci kez suç duyurusunda bulundu.

pic.twitter.com/tBrT96qH1m — İBB Haber (@ibbhabercomtr) September 7, 2023

EMNİYET VE VALİLİK SESSİZ

Öte yandan Emniyet ve İstanbul Valiliği'nden yaşananlara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.