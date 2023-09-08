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İBB'den yürüyen merdivenlere sabotaja ikinci suç duyurusu

İstanbul'da metrolardaki yürüyen merdivenlere yönelik sabotajların devam etmesi üzerine İBB ikinci kez suç duyurusunda bulundu.

Güncel
  • 08.09.2023 09:03
  • Giriş: 08.09.2023 09:03
  • Güncelleme: 08.09.2023 09:14
Kaynak: Haber Merkezi
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İBB'den yürüyen merdivenlere sabotaja ikinci suç duyurusu

İstanbul'da metro istasyonlarında yürüyen merdivenlerin sabotaj edilmesi tartışmalara ve şikâyetlere yol açıyor. Son haftalarda güvenlik kameralarına çok sayıda sabotaj görüntüsü yansıdı.

Görüntülerde, merdivenlerden çıkan bazı kişilerin, acil durum düğmesine arka arkaya basarak merdivenleri durdurduğu görülüyor.

İBB Haber sosyal medya sayfası tarafından yapılan paylaşımda, sabotaj görüntülerinde yer alan kişilerle ilgili ikinci kez suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.

EMNİYET VE VALİLİK SESSİZ

Öte yandan Emniyet ve İstanbul Valiliği'nden yaşananlara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 

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