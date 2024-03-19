İBB, güneş batmayan hattın otobüslerini yeniliyor

İBB, Türkiye’nin simgeleşmiş otobüs hattı 500T için 5 yeni otobüsünü sefere başlattı. İETT, "Pik saatlerde her 3 dakikada bir sefer gerçekleştirilmesi mümkün olacak" açıklamasını yaptı.

İstanbul’un en uzun otobüs hatlarından, üzerinde güneş batmayan hat yakıştırması yapılan 500T’ye 5 yeni otobüs daha eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İETT, 500T hattı için akıllı ulaşım sistemleri ile donatılmış, dijital aynalardan, yolcu konforuna yönelik birçok unsuru bünyesinde bulunduran 5 yeni otobüsünü sefere başlattı.

İETT’den yapılan açıklamada, “Bu yeni yatırımın hizmete alınmasıyla 500 T hattında görev yapacak otobüs sayısı 73’e, gerçekleşecek sefer sayısı ise günlük 437’ye çıkmış olacak. Pik saatlerde ise her 3 dakikada bir sefer gerçekleştirilmesi mümkün olacak” denildi.

ÜZERİNDE GÜNEŞ BATMAYAN HAT

72 km uzunluğa ve 78 durağa sahip, 13 farklı ilçeden ve iki farklı kıtadan geçen 500T hattı Türkiye’nin simgeleşmiş bir otobüs hattı.

Dizilere ve filmlere konu olan 500T Tuzla Şifa Mahallesi–Cevizlibağ hattı, İstanbul’da bir günde yaklaşık olarak 45 bin yolculuk gerçekleştiriyor.