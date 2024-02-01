İBB ilk kez açıkladı: Kent Lokantaları’nda kaç kişi yemek yedi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilkini 2022’de açtığı ve şube sayısını 9'a çıkardığı Kent Lokantaları'nda 2023 sonuna kadar 1 milyon 820 bin kişi yemek yedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı “Hiçbir çocuğumuz okula aç gitmesin” sloganıyla özellikle öğrencilere yönelik ucuz ve hijyenik yemek projesi olan Kent Lokantaları’nı 2022’de hayata geçirdi. İlk Kent Lokantası 17 Haziran'da Fatih Çapa'da açıldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; öğrenci semti olarak bilinen Çapa'daki lokantada 13 günde 7 bin 68 kişi yemek yedi. 8 Temmuz’da bu sayı 14 bin olarak iki katına çıktı.

Ağustos ayında 27 bin kişi yemek yedi. İBB yönetimi bu kez Ağustos ayında Bağcılar’da ikinci lokantayı açtı. Bu şubeyi 12 Aralık'ta Sultanbeyli, 20 Aralık’ta Üsküdar ve Ümraniye şubeleri takip etti. 2022 bitip de 2023'e girilirken toplam 5 şube vardı.

2023'TE ŞUBE SAYISI 9'A YÜKSELDİ



2023'te ise zincire dört şube daha eklendi. 19 Ocak 2023'te Avcılar’da, 1 Şubat’ta Sultanahmet’te, 29 Mart’ta Küçükçekmece’de, 23 Mayıs’ta ise Hisarüstü’nde şubeler açıldı. Toplam şube sayısı 9'a yükselmiş oldu.

İBB yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Kent Lokantaları’nda 2023 yılında toplam 1 milyon 610 bin 658 kişi yemek yedi. 2022'nin haziran ayından 2023 sonuna kadar hizmetten faydalananların sayısı ise 1 milyon 820 bin kişi olarak hesaplandı.

Artan hayat pahalılığına paralel olarak Kent Lokantaları'na talep de arttı. 2023 yılının ocak ayında 81 bin kişi Kent Lokantaları’nda yemek yerken aralık ayına gelindiğinde bu sayı 167 bin olarak kayıtlara geçti.