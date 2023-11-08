İBB Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman'ın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

İBB Meclis Üyesi CHP'li Süleyman Nadir Ataman'ın içinde bulunduğu araç, Düzce'de önce yola fırlayan zihinsel engelli kişiye, ardından da bariyerlere çarptı. Kaza zihinsel engelli kişi yaşamını yitirirken Ataman ve şoförü Adem Ok ise yaralandı.

Güncel 08.11.2023 09:26 Giriş: 08.11.2023 09:26

Güncelleme: 08.11.2023 09:33 Kaynak: DHA

A- A A+

Fotoğraf: DHA

Düzce'de Anadolu Otoyolu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman’ın içinde bulunduğu, şoförünün kullandığı otomobilin, yola fırlayan zihinsel engelli kişiye, ardından da bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Düzce Turaplar mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Adem Ok yönetimindeki otomobil, aniden yola fırlayan ve ismi öğrenilemeyen zihinsel engelliye, ardından da bariyerlere çarptı. Otomobilin çarptığı zihinsel engelli kişi kaza yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan İBB Meclis Üyesi CHP’li Süleyman Nadir Ataman ve şoförü Adem Ok ise yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren zihinsel engelli kişinin cansız bedeni savcılık ve polisin incelemesinin ardından morga kaldırılırken, tedaviye alınan yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.