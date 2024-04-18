İBB Meclisi'nde İETT faaliyet raporu kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İETT'nin 2023 yılı faaliyet raporu 160 kabul, 97 ret oyuyla kabul edildi.

İBB Meclisi nisan ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İETT Genel Müdür Yardımcısı İrfan Demet, 2023 yılı İETT Faaliyet Raporu'nu sundu.

İstanbul'da, toplu ulaşımın yaklaşık yüzde 54'ünün lastik tekerlekli ulaşım ile gerçekleştirildiğini dile getiren Demet, şehrin merkezinden ücra köşelerine kadar özel taşımacılıkla beraber toplam 6 bin 652 araçla, 832 hatta günlük 62 bin sefer yapıldığını, yılda 478 milyon kilometre kat edilerek toplam 1 milyar 340 milyon yolculuk gerçekleştirildiğini söyledi.

İETT filosunda, 2 bin 704 otobüs, 702 metrobüs ve Adalar'da 230 elektrikli araç olmak üzere toplam 3 bin 636 araç olduğunu açıklayan Demet, "Özel taşımacılık filosunda 2 bin 111 Özel Halk Otobüsü ve 905 kooperatif aracı olmak üzere toplam 3 bin 16 araç mevcuttur. İETT araç filomuzu artırmak gayesiyle yeni araç yatırımlarımızı hızlandırdık. Bu sayede, 2019 yılında 3 bin 65 olan araç sayımızı, 2023 yılında 3 bin 406 adede ulaştırdık." ifadesini kullandı.

Yatırımlardan bahseden Demet, şunları kaydetti:

"Araç filomuzu büyütmek ve yenilemek amacıyla yine yerli üretim, 280 yolcu kapasiteli, güçlü ve konforlu metrobüs alımlarımıza devam edeceğiz ve 2024 yılında 48 adet daha yeni metrobüsü filomuza kazandıracağız. Elektrikli araç yatırımlarımıza da hız vereceğiz. Bu çerçevede 12 metre uzunluğunda, yüzde 100 elektrikli, çevreci ve yüzde 60'ın üzerinde yakıt tasarrufu sağlayan 100 elektrikli otobüs alımı çalışmalarımıza başladık."

İETT'NİN BİRİNCİL ULAŞIM ARACI TERCİH ETMESİ

CHP'li Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik, sezgilerle değil, verilerle konuştuklarını söyledi.

Otobüslerdeki arıza oranlarının düştüğünü ifade eden Çelik, bu durumun toplu ulaşımı daha güvenli hale getirdiğini kaydetti.

Şoförlerin eğitim saatinin artırıldığını anlatan Çelik, "Filo takip merkezi tarafından 7/24 takip edilen otobüsler, dijital dönüşüm sistemi tarafından araç içi kameralardan elde ettiğimiz denetim süreçleri, saha amirleri ve acil durum ekipleri tarafından gerçekleştirilen müdahaleler, kentimizde lastik tekerlekli ulaşım hizmetini, sürdürülebilir bir düzende maksimum seviyede gerçekleştirmesine, bunun sonucunda da yurttaşlarımızın bir noktadan başka bir noktaya ulaşmasında İETT'yi birincil ulaşım aracı tercih etmesine katkı sağlamaktadır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İETT'nin 2023 yılı faaliyet raporu, 160 kabul, 97 ret oyuyla kabul edildi.