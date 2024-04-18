İBB Meclisi'nde MHP ve BBP'den grup kurma kararı

Yerel seçimde CHP'li üyelerin çoğunluğu sağladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin nisan ayı ikinci birleşiminde MHP ve BBP ayrı grup kurma kararlarını açıkladı. İBB Meclisi'nde AKP'li 5 meclis üyesi MHP grubuna geçerken, 2 meclis üyesi de BBP grubunu kurdu.

Yerel seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin nisan ayı oturumlarının ikinci birleşimini tamamladı.

İBB Meclisi nisan ayı oturumlarının ikinci bileşimi Saraçhane’deki başkanlık binasında meclis birinci Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleştirildi.

CHP'nin çoğunluğu elde ettiği İBB Meclisi'nde oturum sırasında MHP ve BBP de ayrı grup kurma kararlarını açıkladı.

BBP'NİN MECLİS'TEKİ İLK GRUBU

Seçimlere AKP listelerinden giren MHP’li meclis üyeleri Kürşat Kaşıkçı, Şule Hayal, Orkun Ayhan, Mehmet Celep ve Lokman Savaş kendi gruplarına geçti.

Meclis üyeleri Osman Tüfekçi ve Dursun Çağlayan da BBP grubunu oluşturdu. BBP’nin daha önce mecliste grubu bulunmuyordu.