İBB Meclisi'nde yeni dönem: İmamoğlu'ndan '31 Mart' mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde yeni dönemin ilk oturumunu açtı. 31 Mart yerel seçimlerine değinen İmamoğlu, "Milletimiz 31 Mart seçimlerinde çok değerli mesajlar vermiştir. Her birimiz o mesajları iyi anlamak ve gereğini yapmakla yükümlüdür" dedi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına da tepki gösteren İmamoğlu, "Kepez Belediye Başkanımızın hızla tutuklanması akıl ve vicdanlarda soru işaretleri bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yeni dönemin ilk toplantısı gerçekleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'ne gelerek Meclis üyelerinin tek tek elini sıktı.

Ekrem İmamoğlu, yeni dönemin ilk oturumunu açtı.

İmamoğlu, yerel seçimlere değindiği açıklamasında, "31 Mart yerel seçimlerinde halkımız demokratik hakkını kullanmış ve İstanbul'u 5 yıl daha yönetmemiz için bize sorumluluk yüklemiştir. 5 yıl boyunca gösterdiğimiz gayret ve hizmetin halkımız nezdinde takdirle karşılanması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, yeni döneme ilişkin, "İkinci dönemimizde de İstanbul'un atılım ve yatırım dönemi daha da büyüyerek devam edecektir" mesajını verdi.

"MİLLET SEÇİMLERDE MESAJ VERDİ"

"Milletimiz 31 Mart seçimlerinde çok değerli mesajlar vermiştir" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Her birimiz o mesajları iyi anlamak ve gereğini yapmakla yükümlüdür. Her şart altında ortak akıl, istişare ve uzlaşma kültürüyle hareket eden, İstanbulluların menfaatlerini en üst seviyede önceleyen, tam anlamıyla demokratik Meclis tecrübesini tam anlamıyla hemşehrilerimize yaşatacağız."

"31 MART VİCDANLI SİYASET TALEBİNİN İFADESİDİR"

İmamoğlu, şöyle devam etti: "31 Mart, seçim sonuçları adaletli, dürüst, sorun çözme odaklı bir siyaset talebinin net ifadesidir. 31 Mart, insanları kutuplaşmayan, ortak akla dayanmayan ve vicdanlı bir siyaset talebinin net ifadesidir. Bizim hizmet anlayışımızda hiçbir kesim bir diğerinin düşmanı ve hasmı değildir, olamaz ve olmamalıdır. Partizanlık bizim yönetim anlayışımızda yoktur. Önümüzdeki 5 yıl boyunca bunu göstermek için adımlar atmaya devam edeceğiz."

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Seçilen mecli üyelerine, belediye başkanlarına ve hükümete çağrı yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Gelin, İstanbul'umuzu ve ülkemizi güzel ve müreffeh günlere hep birlikte taşıyalım. Gelin, 31 Mart'ı demokrasiyle taçlandıralım. Gelin, bu sonucu hukuk devletine dönüşmemiz için gerekli sinerjiye dönüştürelim. Gelin, hukuk devletini demokrasimizi ve kardeşlik iklimimizi yeniden tesis edelim. Gelin, akılcı, şeffaf ve hesap verebilir politikalarla ekonomimizin ayağa kalkmasına hep birlikte el verelim. Gelin, hep birlikte İstanbul'umuzu ve ülkemizi hep birlikte depreme hazırlayalım."

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI'NIN TUTUKLANMASINA TEPKİ

İmamoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün Antalya’daki teleferik kazasıyla ilgili soruşturmada tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllar boyunca Soma faciasından Pamukova'ya, benim de çok sevdiğim insanları kaybettiğim Çorlu Tren Faciası'na kadar pek çok olay süreç içerisinde ortadadır. Yıllar geçmesine rağmen mahkemeleri sürüyor. Kazalar ve facialar ihmal üzerinden gerçekleşmişse sorumluların partisine bakılmadan cezası verilmelidir. Bu gereklilik iktidar mensupları için ne ise benim parti CHP için de aynı şekilde uygulanmalıdır ve eşit olmalıdır. Adalet herkesi eşitlemelidir. Bu bahsi geçen işlerde yıllardır birileri korunurken Antalya'da yaşanan kazada Kepez Belediye Başkanımızın hızla tutuklanması akıl ve vicdanlarda soru işaretleri bırakmıştır. Bunun nedeni adaletin adamına göre tecelli etmiş olması duygusunu yaşatmıştır. Bu duygunun gözetilmesinin önemli olduğunu duyurmak isterim. Kamuoyuna bu anlamda bir vicdan çağrısı yapmak isterim."

BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİNDE CHP'Lİ ADAYLAR KAZANDIİBB Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi de yapıldı.



Ekrem İmamoğlu, 1. başkanvekilliği seçimini CHP'nin adayı Nuri Aslan'ın 184 oyla kazandığını açıkladı. AKP'nin adayı Ahmet Bilal Kıymaz ise 129 oyla ikinci sırada yer aldı.



2. başkanvekili seçimini de yine CHP'nin adayı Gökhan Gümüşdağ 182 oyla kazandı. AKP'nin adayı Faruk Gökkuş 117 oyla ikinci sırada yer aldı.

ÇOĞUNLUK CHP'DE

İBB Meclisi'nde CHP, meclis üyeliği sayısında çoğunluğu oluşturuyor.

İBB Meclisi'nde sandalye dağılımı şöyle:

CHP: 185 + İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

AKP: 129

MHP: 2