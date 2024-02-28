İBB, Murat Kurum'u düzeltti: Ordu Caddesi'nin adı Ordu ilinden gelmiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un açıklamalarını düzelterek, "Ordu Caddesi'nin adı Ordu ilimizden gelmiyor. Fatih Ordu Caddesi düzenlemesi İBB tarafından tamamlandı, bu pazar açılıyor" dedi.

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, dün "Çilesiz İstanbul" programının tanıtımı dolayısıyla bir otelde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Kurum, burada yaptığı açıklamada, Fatih ilçesinde yer alan Ordu Caddesi'nin adının Ordu ilinden geldiğini öne sürdü.

Kurum, açıklamasında, "Ordu Caddemiz var. İstanbul'da 81 ilden yaşayan kardeşlerimizin isimleri taşıyan caddelerimiz, değerlerimiz var. Ordu Caddesi'nde de cadde ve sokak sağlıklaştırma çalışması yapılacak" dedi.

Murat Kurum'un sözlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden düzeltme geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, şunları söyledi:

"Sayın Kurum’a Bilgilendirme Notu:

1) Ordu Caddesi'nin adı Ordu ilimizden gelmiyor.

2) Fatih Ordu Caddesi düzenlemesi İBB tarafından tamamlandı, bu pazar açılıyor."