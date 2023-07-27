İBB'nin 3 bin yeni taksi teklifine ret

İstanbul için ihtiyaç olan “3000 taksi plaka satışı” teklifi, UKOME’de Bakanlık ve esnaf temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedildi. Toplu ulaşıma esnaf yüzde 100 artış isterken, İBB’nin teklifi ise yüzde 57 oldu. Ücret düzenlemesi, Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından görüşülmek üzere önümüzdeki haftaya ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Temmuz ayı olağan toplantısında, İstanbul’un ihtiyacı olan taksi sayısının artırılması konusu ele alındı.

İstanbul’daki taksi sorunun en büyük sebebinin yolcu seçme olarak belirlediklerine dikkat çeken İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, bunun en önemli sebebinin ise taksi sayısının azlığı olduğunu söyledi. Mevcut taksilerin kalitesini arttırmaya yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını, eğitimler verdiklerini hatırlatan Gökce, şöyle konuştu:

“İstanbul'un taksi sorunu son dönemde yoğun bir biçimde ulusal medyanın da temel konusu. Bu bağlamda İstanbul’da 3 ay arayla toplam 3000 adet yeni taksi ihdas edilerek; ilk etapta 1500, ikinci etapta ise diğer 1500’ünün İBB Meclisi kararıyla gerçek kişilere satışını teklif ediyoruz. Bu taksilerin minibüs dönüşümünde olduğu gibi 8+1 yolcu kapasiteli, geniş hacimli, güvenlik bölmeli ve engelli erişimine uygun olması planlanmaktadır.”

İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan da yapılan araştırmalar ve üniversite raporlarında belirtildiği üzere İstanbul’da 43 bin taksiye ihtiyaç duyulduğunu, yeni taksilerle birlikte sayının ancak 19 binde kaldığını belirterek, hızla artan kent içi hareketlik ve turist sayısının da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Değerlendirmelerin ardından oylamaya sunulan “Gerçek Kişiler tarafından işletilmek üzere 3000 adet 8+1 kapasiteli engelsiz taksi” teklifi, UKOME kurulundaki tüm Bakanlık temsilcileri ve İstanbul Taksiciler Odası temsilcisinin olumsuz oyları doğrultusunda oy çokluğuyla reddedildi.