İBB'nin AKP dönemine ait yolsuzluk dosyalarının üzeri kapatılmış!

Önceki İçişleri Bakanı Soylu’nun, AKP döneminde İBB’de yapılan toplam 30 milyar TL’lik 36 yolsuzluk dosyasından beşinin üzerini kapattığı ortaya çıktı. Bakanlık 31 yolsuzluk dosyası için de üç yıldır sessiz.

İsmail ARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP tarafından yönetildiği döneme dair hazırlanan 36 yolsuzluk dosyasında dikkatleri çeken bir gelişme yaşandı.

İBB Teftiş Kurulu tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan ve 30 milyar TL’lik kamu zararını ortaya koyan 36 dosyaya 2020 yılının aralık ayında İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuştu. Dosyalar, 12 Ocak 2021 günü İçişleri Bakanlığı müfettişlerine devredildi.

Şimdi de İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu 36 dosyadan beşinin üzerinin kapatıldığı ortaya çıktı. Önceki İçişleri Bakanı AKP’li Süleyman Soylu’nun imzasıyla yolsuzluk dosyalarına dair “İşleme konulmama” kararı verildi. İBB, Soylu’nun imzası bulunan Bakanlık kararına karşı Danıştay’a itiraz etti. İçişleri Bakanlığı, 31 yolsuzluk dosyası için de aradan üç yıl geçmesine rağmen sessizliğini koruyor.

MİLYARLIK YOLSUZLUKLAR

Önceki Bakan Süleyman Soylu’nun üzerini kapattığı beş yolsuzluk dosyasının içeriği ise şöyle:

• “Bazı vakıf, dernek, okul ve spor salonları için ulaşım, malzeme, yeme-içme, bakım onarım, tadilat, yer tahsisi, konaklama, personel desteği, kiralama bedeli, bilişim malzemesi, proje ve tanıtım medya adı altında toplamda 847 milyon 592 bin TL’lik bir harcama yapıldı. Bu kapsamda 15 Temmuz Derneği ve Bilal Erdoğan’ın Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) su, elektrik ve doğalgaz faturaları da İBB tarafından ödendi.

• İBB iştiraki KİPTAŞ 2015 yılında TÜGVA için bina yaptı.

• Raylı sistem yapım iş ve işlemlerinde yanlış kararlardan dolayı İBB yaklaşık 11 milyar TL zarara uğratıldı.

• Sarıyer İlçesi Çamlıtepe (Derbent) Mahallesi’ndeki gecekonduların dönüşümü işiyle dönemin İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Yusuf Koç, İBB Menken Müdürü Mehmet Kahveci, Raportör İlke Kandemir, Şef Barış Çiçek ve Kontrol Amiri Mustafa Çiçek kamu zararına imza attı.

• İtfaiye Daire Başkanlığı’nın itfaiye aracı alım sürecinde yolsuzluk yapıldı.”

USULSÜZ ŞEKİLDE ALINDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk dosyalarına el konulduktan sonra yaptığı açıklamada, “Bu dosyaları Bakanlık, usulsüz bir biçimde elimizden almıştır. Böyle bir uygulama yapılmamıştır daha önce. Almıştır ve sindirmeye çalışmıştır. Her birini analiz edeceğiz. Her biri takibimizdedir. Hiçbir şekilde o dosyalardan gözümüzü ayırmıyoruz, takip ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

DOSYALAR 3 YILDIR BAKANLIKTA

Üç yıldır İçişleri Bakanlığı’nda bekleyen 31 yolsuzluk dosyasının bir kısmı ise şöyle:

• İBB şirketi Beltur A.Ş. AKP teşkilatları için düzenlediği yemekler ve dağıttığı sandviçler.

• “Miting, Ak Parti Grup, Binali bey, Binali beyin korumaları” gibi açıklamalar düzenlenen yemek organizasyonları.

• Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın FETÖ davasında tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ortağı Metal Yapı Konut’tan 429,7 milyona satın alınan eski lunapark arazisi.

• AKP döneminde Başakşehir’de “askeri stratejik alan” fonksiyonuna sahip olan çivi bile çakılamayacak şahıs arazisinin 41.2 milyon lira verilerek satın aldı.

• İBB şirketi Metro İstanbul A.Ş.’nin 2012 yılında satın aldığı helikopter ile imza atılan milyonlarca liralık zarar.

• İBB’nin, Fatih İlim ve Kültür Vakfı’ndan 10.3 milyon lira ödeyerek kullanılamayacak haldeki riskli yapıları satın aldı.