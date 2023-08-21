İBB'nin öğrenci yurdu ücretleri belli oldu

İBB'nin üniversite öğrenci yurdu ücretleri 1300 lira olarak belirlendi. Bu ücrete öğrencilerin sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin de dahil olduğu belirtildi.

Eğitim 21.08.2023 09:48 Giriş: 21.08.2023 09:48

Güncelleme: 21.08.2023 09:55 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: İstanbul Büyükşehir Belediyesi