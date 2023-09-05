İBB'nin 'Ortadan Başlamak' isimli resim sergisine soruşturma başlatıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'nin Artİstanbul Feshane'de açtığı ‘Ortadan Başlamak' adlı sergiye "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" soruşturma başlattı. Gericilerin hedef aldığı sergiye ilişkin savcılık, İBB'den serginin organizasyon ve düzenlenmesinde görev alanların isimlerini ve adreslerini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 22 Haziran'da Artİstanbul Feshane'de açtığı ‘Ortadan Başlamak' adlı sergiye halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma açıldı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, 19 küratör ve 300 sanatçının katıldığı, 400'ün üzerinde yapıtın sergilendiği ‘Ortadan Başlamak' adlı etkinlik 22 Haziran'da açıldı. Açıldığı andan beri İslamcı kuruluşların, tarikat ve cemaatlerin hedefi haline geldi.

Artİstanbul Feshane'de günaşırı eylem gerçekleştiren İslamcılar, sergide cinsellik ve çıplaklık içeren fotoğrafların asıldığını, LGBT propagandasının yapıldığını iddia etti.

Bir keçi heykeli “Tapınak şövalyelerinin taptığı şeytan” denilerek saldırıya uğradı. İki çıplak erkeği savaşını anlatan resim için LGBT propagandası denildi.

İBB, gerici tepkiler karşısında geri adım atmadı ve sergiyi iptal etmedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA AÇTI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve aşağılama' suçundan soruşturma açtı.

Savcı Hakan Aksoy, İBB'ye gönderdiği yazıda, “Ortadan Başlamak' isimli resim sergisinde sergilenen resimlerle ilgili” soruşturma açıldığını bildirdi. Aksoy, İBB'den serginin organizasyon ve düzenlenmesinde görev alanların isimlerini ve adreslerini istedi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi: "Ortadan Başlamak' isimli serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişi/kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek, düzenlenecek evrakın ivedi olarak cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur."