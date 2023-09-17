İBB Şehir Tiyatroları, sezonu "Bu Memleket Bizim" ile açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırladığı "Bu Memleket Bizim" oyunu sahnelendi.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşan eserde, 300'ü aşkın oyuncu ile 20 kişilik dans ekibi sahne aldı.

Oyunun ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gösterinin izleyenleri Cumhuriyet'in muhteşem yolculuğunun başlangıç anına götürdüğünü ifade ederek, "Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bizi hem duygulandıran hem üzen hem de coşkulandıran muhteşem bir yolculuğa çıkarttınız. Elbette bu duyguyu yaşamak, hissetmek ve bunun sorumluluğunu hissetmemiz gerekiyor. Ben bu sorumluluğu, bu yükü taşımaktan çok büyük onur duyan bir Cumhuriyet çocuğuyum." ifadelerini kullandı.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ise kurum olarak Cumhuriyetin 100. yılını bütün mevcudiyetiyle karşılamak istediklerini dile getirerek, "Hepimiz biliyoruz ki, geçmişlerini geleceklerine iyi anlatamayan toplumlar, uzun süre ayakta kalamazlar. Biz geçmişimizi gençlerimize çok iyi anlatmak zorundayız. Bu oyun emeği geçen genç arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bu akşam da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ikinci kez sahnelenecek oyun, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eseri ve Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye Destanı" başta olmak üzere Erol Toy, İsmet Küntay, Samim Kocagöz ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun metinlerinden parçalarla birçok yazarın bir cümle ya da bir pasajıyla oluştu.

Tek perdelik 90 dakikadan oluşan oyunu Ali Gökmen Altuğ, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Urağ ve Yiğit Sertdemir yönetiyor.