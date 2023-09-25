İBB ve Bakanlık karşı karşıya: Yeni alanları imara açmak istiyorlar

İktidar, İstanbul’da imara kapalı alanlarda evi olanlara yeni rezerv alanlar göstermeyi kapsayan plan hazırlığında. İBB, “Yeni alanların imara açılmasına karşıyız” derken, Şehir Plancıları “İnşaat projesi yaratmaya çalışıyorlar” dedi.

İlayda KAYA

AKP hükümeti, İstanbul'daki ‘deprem riskini’ ileri sürerek ‘imara kapalı’ alanlardaki evleri yıkmak için harekete geçiyor. Bunu yaparken kentteki yeni alanları imara açmayı planlıyor. 1 Ekim’de açılacak TBMM gündemine gelmesi beklenen ‘İstanbul Yasası’na ilişkin Şehir Plancıları Odası “Keyfi kararlarla gerçek anlamda bir dönüşüm değil, bir inşaat projesi yaratmaya çalışıyorlar” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce de yeni alanların imara açılmasını doğru bulmadıklarını ve bunu bakanlığa ilettiklerini söyledi.

RİSKLİ YAPI STOKU ERİTİLMELİ

İktidar, İstanbul’da imara kapalı alanlarda arsa ve evi olanlara yeni rezerv alanlar göstermeyi de kapsayan bir plan hazırlıyor. Yasa teklifi olarak önümüzdeki dönemde TBMM’ye gönderilecek düzenleme ile kentsel dönüşüm kararı almakta zorlanan apartmanlar için dönüşüm kararı almasının kolaylaşması bekleniyor. Yapılan taslak çalışmayla, yeniden yıkılıp konut yapılmasına izin verilmeyen arsalar için yeni rezerv konut alanları yaratılması planlanıyor. İmara kapalı alanlarda evi olanlar için rezerv alanlarda konut verilmesi öngörülüyor.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, BirGün’e yaptığı açıklamada projeye ilişkin şunları söyledi: “Bakanlıkla görüşmelerimizde İstanbul’un temel çizgisinin ‘İstanbul’un imara açılmaması’ olduğunu söyledik. Tabii ki bir İstanbul Yasası’na ihtiyaç var ama bu süreç doğru yürütülmüyor. İstanbul’un birinci önceliği yapıların bulunduğu yerde dönüşmesi, deprem riskinin azaltılması ama bunu yeni alanları imara açarak başka alanlara İstanbul’u genişletip, büyüterek yapmak mümkün değil. Bu doğru da değil. 20 yıllık İstanbul’un hikâyesinde böyle yapıldı, İstanbul 8 milyondan 16 milyona gelmiş. Ama riskli yapı stoku aynen duruyor. Yapılacak iş, yeni alanları imara açıp ‘Rezerv alan yarattım’ diyerek bulunduğu yerdeki yapıları bırakmak değildir. Bunun hesabı yapılmadan yeni bir alanın imara açılmasını doğru bulmadığımızı buna karşı çıkacağımızı bakanlığa ilettik.”

HATALI ADIMLAR DURSUN

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile irtibatta kalmaya çalıştıklarını söyleyen Gökce, “Bir heyetle bakanlığı ziyaret ettik. En sonunda şura adı verdikleri bir birleşim ile tasarı hazırladılar. Bunun daha geniş kapsamlı olması gerektiğini ifade ettik. Önceliğimiz bu riskli yapı stokunun eritilmesi. Başka konuları paravan yaparak İstanbul’u genişletmek anlamında yaklaşımla eşleştirmelerini doğru bulmuyoruz. Bakanlıkla irtibat halinde olmaya devam edeceğiz” dedi. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Rezerv alanı tanımı 6306 kanunla birlikte geldi ama özellikle kriterleri konmadı. Kentlerde bilimsel kriterlerle rezerv alanı ilan edilmiyor. Bu anlamla bulanık bırakıldığını söylemek lazım. Bakanlık keyfi kararlarla 2-3 parsel bazında rezerv alanı ilan ediyor ve bunun afetle de ilgisi yok. Elbette bir deprem gerçeği var, binalar yenilmeli. Ama bunun yolu, bilimsel kriterlere dayanmayan kararlardan geçmez. Üniversitelerle, meslek odalarıyla birlikte hareket ederek bilimsel plan kararlarla hareket etmek gerekiyor. Bu anlamda sorunlu. Kısa vadede, tamamen keyfi kararlarla gerçek anlamda bir dönüşüm değil, bir inşaat, gayrimenkul projesi yaratmaya çalışıyorlar. Yapılacaklar elbette var ama yol buradan geçmiyor. Bu hatalı politikalara devam etmek kentlerdeki binaları daha kırılgan hale getirir.”

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Meclisin gündemi ‘İstanbul Yasası’

1- İnşaat ruhsatına başvurmak için kat maliklerinin tamamı yerine üçte ikisinin imzası aranacak

2- Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulacak. Bu başkanlığın altında İstanbul birimi olacak

3- Dönüşüm bütçesi için hazine arazileri satılacak

4-Rezerv alanlar kat karşılığı konut inşaatı için müteahhit veya gayrimenkul şirketlerine verilecek.

5- İmara kapalı bölgede evi olana rezerv alanından konut verilecek.

6- Devlet kat karşılığı arsa satış yoluyla 200 bin konutu düşük bedelle vatandaşa teslim edecek.

7- İmara kapalı alanlara inşaat yapılamayacağı için hak sahipleri rezerv alanına yönlendirilecek.

8- Kira yüksek olduğu için evini kentsel dönüşüme verenlere kira yardımı artırılacak.

9- Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde Gayrimenkul Değerlendirme Genel Müdürlüğü kurulacak.