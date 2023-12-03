İBB ve Melike Şahin'den 'konser iptali' açıklaması

Müzisyen Melike Şahin, İBB'nin düzenlediği konserin iptal edilmesine ilişkin, "Son ana kadar bekledim. Çok rüzgar varmış, hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için" açıklamasını yaptı. İBB ise "Melike Şahin’in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki öğretmenler için dün Artİstanbul Feshane’de düzenlenmesi planlanan Melike Şahin konseri iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen konser iptal edilmesine ilişkin Instagram hesabından açıklama yapan müzisyen Melike Şahin, "Çok üzgünüm. Bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi. Son ana kadar hazırda bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış, hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için" dedi.

"Oysa çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam" diyen Şahin, "Öğretmenlerimizle, benimle hiç alakası yok bu aksaklığın, yine de özür dilerim bu hayal kırıklığı için" ifadelerini kullandı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama, "Saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz çabaya ve verdiğimiz güvenceye rağmen Melike Şahin’in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorundayız" denildi.

Açıklamada, "Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden çok özür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.