İBB video paylaştı: ‘Sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin’

İstanbul metrolarındaki yürüyen merdivenlere ilişkin sabotaj eylemlerini gösteren bir video paylaşan İBB, “Sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentteki metroların yürüyen merdivenlerinde yaşanan sorunların arka planına ilişkin bir video paylaştı. Videoda bazı kişilerin yürüyen merdivenleri düğmesine basarak durdurduğu, hemen ardından ise A Haber ekibinin gelip çekim yaptığı görülüyor.

İBB’nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, “İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin. pic.twitter.com/iQhiFeu2ld — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) September 12, 2023

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada, metrolarda görüntülenen sabotaj eylemleri hakkında, "Bu tür uygulamaları yapan insanlarla ilgili yasal işlemlerimizi yürütüyoruz. Tüm bu yatırımlar, milletin yatırımları. İstanbulluya ait" demişti.