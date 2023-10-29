İBB yetkilileri duyurdu: İstanbul’da gizemli bir dehliz keşfedildi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat yaptığı duyuruyla İstanbul’un altında daha önce bilinmeyen ve girilmeyen yeni bir dehliz bulunduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul’un altında daha önce bilinmeyen ve girilmeyen yeni bir dehliz bulunduğunu duyurdu.

Keşfi sosyal medya hesabından paylaşan Polat, “Yine inanılmaz bir dehliz keşfettik. Size sunmak için hızla restorasyonuna devam ediyoruz. 2 ay sonra size kapılarını açacağız. İstanbul’un yeraltında kalmış, kimsenin bugüne kadar görmediği gizli mahzenlerini, İstanbul’un tarihi eserlerini teker teker İstanbul’a kazandırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.