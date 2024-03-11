İBB’ye ikinci ‘bozuk otobüs’ kumpası: Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul’da özel halk otobüsü, bir ajans tarafından kiralanarak ‘bozuk otobüs’ izlenimi verilmesi için reklam filminde kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) otobüs kameralarından tespit ettiği çekimde aracın bozulduğu izlenimi verilmesi için sis makineleri kullanıldı. Benzer olay ocak ayında da yaşanmıştı.

İstanbul’da seçim yarışı devam ederken, ikinci bir ‘bozuk otobüs’ filmi çekildiği ortaya çıktı.

10 Mar’tat öğle saatlerinde merkeze arıza mesajı atan özel halk otobüsü, daha sonra Başakşehir’e doğru hareket etti. PolitikYol’dan Altan Sancar’ın haberine göre B-1836 kodlu bu otobüs, Başakşehir Millet Bahçesi yanındaki trafiğe kapalı yola girerek, çekim ekibiyle buluştu. Trafiğe kapalı alanda bekleyen otobüsün, trafikte bozulduğu izlenimi vermek amacıyla ise otobüsün önüne ve arkasına araçlar yanaştırıldı.

Otobüs şoförü burada çekim için setin hazırlanmasını beklerken, çevrede bulunan oyuncular ve set ekibiyle sohbet etti. Oyuncular arasında çoğu genç olmak üzere çocuklar ve orta yaşlı insanlar bulunuyordu. Çekimde yaş almış oyuncular önce otobüse bindirilip, daha sonra indirildi.

Bu sırada ajans tarafından gönderilen oyuncular otobüs kapısında kendi aralarında çekimlere dair sohbet etti. Sohbet sürerken çekim ekibinden bir uzman ise otobüsün önüne gelerek otobüsten duman yükseldiğini izlenimi vermek üzere bir sis makinesini devreye aldı. Çekimler akşam saatlerine kadar devam etti.

Çekimlerin devam ettiği sırada araç kameralarını uzaktan izleyen belediye yönetimi görüntüleri kayıt altına aldı. Çekimler ardından bugün trafiğe çıkan araca ilişkin İBB soruşturma başlattı.

OCAK AYINDA DA BENZERİ OLMUŞTU

Ocak ayında AKP için reklam filmi çeken bir şirket yol ortasına set kurarak bozuk olmayan bir otobüsü bozulmuş gibi göstermişti. Durumun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından fark edilmesi üzerine otobüsün tüm belgeleri iptal edilmişti.