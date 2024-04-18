İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkan adayı oldu

Eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkan adayı oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adaylığı için üçüncü aday da belli oldu.

Eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

2013-2015 yılları arasında Trabzonspor Kulübü Başkanlığı görevini üstlenen Hacıosmanoğlu, 27 Şubat 2012'de de TFF Başkanlığı'na adaylığını açıklamış ancak seçilememişti.

HAKEMLERİ ALIKOYMUŞTU

Hacıosmanoğlu, 28 Ekim 2015’te oynanan Trabzonspor-Gaziantepspor karşılaşması sonrasında hakemleri statta alıkoyduğu suçlamasıyla yargılanmış ve sekiz ay 10 gün hapis cezası almıştı.

Mahkeme, hükmün geri bırakılarak cezanın ertelenmesine karar vermişti.

Maçın ardından, “Öleceksek de adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız. Bizi kadın gibi yaşatmaya da kimsenin gücü yetmez” diyen Hacıosmanoğlu hakkında, ‘kadınları aşağıladığı’ gerekçesiyle de dava açılmıştı. Hacıosmanoğlu, bu davadan beraat etmişti.

ADAY SAYISI 3'E YÜKSELDİ

TFF başkanlığı için dün Erdal Alkış ve Servet Yardımcı başkan adaylıklarını açıklamıştı. İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte TFF başkan adayı sayısı 3'e yükselmiş oldu.