İbrahim Maalouf, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda

Dünyaca ünlü Lübnan asıllı Fransız trompetçi İbrahim Maalouf, yepyeni müzikal projesi T.O.M.A ile 25 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverler ile buluşacak.

17 albüm ve Grammy adaylığının ardından İbrahim Maalouf yeni bir müzikal projeyle geri dönüyor.

Maalouf, yepyeni müzikal projesi T.O.M.A'nın turnesi kapsamında 25 Mayıs 2024 akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'na konuk olacak.

Biletler, 3 Ocak 2024 Çarşamba saat 12.00'de satışa açılacak.

Trompetçi Nassim Maalouf ile piyanist Nada Maalouf'un oğlu ve yazar Amin Maalouf'un da yeğeni olan İbrahim Maalouf, Gerard Boulanger'dan eğitim almıştı.

İbrahim Maalouf, 15 yaşındayken seslendirdiği Bach'ın No. 2 Brandenburg Konçertosu'yla müzik kariyerine adım atmıştı.

Paris Konservatuvarı'nda klasik müzik öğrencilerine doğaçlama dersleri veren sanatçı, 2010'da "Fransız Caz Ödülleri"nde, "Yılın Enstrümantal Keşfi" ödülüne layık görülmüştü ve 2014'te "Fransız Müzik Ödülleri"nde "En İyi Uluslararası Müzisyen" ödülünü kazanmıştı.