İbrahim Tatlıses şakasına ölüm tehdidi

İbrahim Tatlıses'in vurulmasıyla ilgili şaka yapan komedyen Özkan Çelik, kimliği belirsiz kişilerden ölüm tehditleri aldığını duyurdu. Çelik, hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Komedyen Özkan Çelik, İbrahim Tatlıses'in vurulması ile ilgili bir şakası sebebiyle ölüm tehdidi aldığını ve hukuki sürece başvurduğunu duyurdu.

Çelik, sahneye çıktığı bir mekanda İbrahim Tatlıses'in 2011'de düzenlenen silahlı saldırıda vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili bir şaka yaptı. Ardından bu şakanın vidosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Özkan Çelik'in sosyal medya paylaşımı

Sosyal medya üzerinden kendisine gelen ölüm tehdidini de paylaşan Çelik, hukuki süreci başlatacağını söyledi.

AĞIR YARALANMIŞTI

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de 'İbo Show' programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul'da beş kişinin silahlı saldırısına uğramış, başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.