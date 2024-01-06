İbrahim Tatlıses’ten oğluna "marka" davası

İbrahim Tatlıses, kendisine vasi tayini davası açan oğlu Ahmet Tatlıses ile bu kez “Tatlıses” markası nedeniyle davalık oldu.

İbrahim Tatlıses, akıl sağlığından şüphe ettiği için kendisine vasi tayini davası açan oğlu Ahmet Tatlıses ile bu defa ‘Tatlıses’ markası yüzünden mahkemelik oldu.

İbrahim Tatlıses, kendisine ait olan ‘Tatlıses’ markasını izinsiz şekilde kullanarak ‘Tatlıses Kebap’ isimli mekân açtığı iddiasıyla oğluna dava açtı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, “yıllardır kendi çabasıyla edindiği olumlu itibardan oğlunun gayret göstermeden yararlanmaya çalıştığını” dilekçesinde ifade eden şarkıcı, Ahmet Tatlıses’in insanları yanılttığını ve haksız rekabet sağlamaya çalıştığını iddia etti.

Dilekçede, “Ahmet Tatlıses’in müvekkile ait ‘Tatlıses’ markasına yönelik haksız tecavüzünün tespitini, önlenmesini ve durdurulmasını istiyoruz. Ahmet Tatlıses’in ‘Tatlıses’ markasını hiçbir şekilde kullanmamasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

AHMET TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses'in Adalet Durak ile evliliğinden olan oğlu Ahmet Tatlıses, şarkıcının en büyük çocuğu.

2000 yılında şarkıcı Ceylan ile bir evlilik yaşayan Ahmet Tatlıses'in bu evlilikten Mert isminde bir oğlu bulunuyor.

Ahmet Tatlıses bir dönem babası İbrahim Tatlıses'in korumalığını yaptıktan sonra ticaret ile uğraşmaya başladı. 2008 yılında Tülay Koçak ile evlenen Ahmet Tatlıses son dönemde babası ile yaşadığı polemiklerle gündemde.

İbrahim Tatlıses oğlunun kendisine ihaneti ettiğini iddia ederek "Vurulduğumda kasayı boşalttı" açıklaması yapmıştı.