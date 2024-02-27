İbrahim Uslu 3 parti saydı: Oylarını ikiye katladılar

Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu; TİP, YRP ve Zafer Partisi'nin oylarını üç kat artırdığını, diğer partilerin oylarında ise ciddi değişimler yaşanmadığını söyledi.

Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu; Türkiye İşçi Partisi (TİP), Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) mevcut oy oranlarını, mayıs ayındaki seçimlerde aldıkları oylara kıyasla iki kat artırdıklarını söyledi.

14 Mayıs'taki milletvekili seçimlerinde YRP yüzde 2,85; Zafer Partisi yüzde 2,3; TİP ise yüzde 1,7 oy almıştı.

Sözcü'den İpek Özbey'e konuşan Uslu, AKP'nin oylarının genel seçimdeki seviyesinin birkaç puan altında olduğunu ve yüzde 32-34 arasında seyrettiğini söyledi.

Uslu, kurultay öncesi ve sonrasında büyük dalgalanma yaşayan CHP’nin yüzde 25-26 aralığına oturduğunu, İYİ Parti’nin ise seçimdeki oy oranının altına düştüğünü ve yüzde 6-7 civarında oy aldığını ifade etti. Uslu, İYİ Parti'nin yerel seçim oyunın ise ülke genelinde yüzde 4-5 aralığında göründüğünü dile getirdi.

İbrahim Uslu'ya göre MHP ve DEM Parti'nin oyları ise genel seçimlerde aldıkları oya oldukça yakın.