İbrahim Yattara'nın yeni adresi belli oldu: Hafta sonu sahada olacak

Sivas Süper Amatör Ligi takımlarından İmranlıspor’a transfer olan İbrahim Yattara’nın lisansı çıktı. Gineli futbolcu hafta sonu oynanacak olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü karşılaşmasında forma giyecek.

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen İbrahim Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi ekiplerinden İmranlıspor'a transfer oldu.

Yattara'nın lisansı bugün (22 Şubat Perşembe) çıktı.

İmranlıspor'dan yapılan açıklamada “Futbolcumuz İbrahim Yattara’nın lisansı bugün itibariyle çıktı. Hafta sonu oynanacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü maçında futbolcumuz sahada olacaktır. Tüm sporseverlere duyurulur” denildi.

Süper Lig'de Trabzonspor'un dışında Mersin İdman Yurdu'nda forma giyen 43 yaşındaki İbrahim Yattara, Türkiye'de daha önce de amatör futbol kulüplerinden Y. Çivril Belediyespor, Ortaköy Spor ve Yeniköy 1924 Spor oynamıştı.