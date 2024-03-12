İç Hastalıkları Uzmanı uyardı: 9 hasta grubu doktora danışmadan oruç tutmamalı

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, Ramazan ayında bazı hasta gruplarının doktora danışmadan oruç tutmasının sağlık açısından tehlikeli sonuçları olabileceğini belirtti. Sivritepe, özellikle şeker hastalarına yönelik uyarılarda bulundu.

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe 9 hasta grubunun doktora danışmadan oruç tutması gerektiğini söyledi.

Ramazan ayına yönelik uyarılarda bulunan Sivritepe, şeker hastalarına yönelik uyarılarda bulundu.

Beslenmenin şeker hastalığının tedavisinde en önemli basamak olduğunu belirten Doç. Dr. Sivritepe, “Doğru ve dengeli bir diyette bulunan lifli gıdalar, kompleks karbonhidratlar ve sağlıklı yağlar, hastaların kan şekeri seviyelerini daha istikrarlı bir şekilde korumalarına yardımcı olur. Ayrıca, uygun porsiyon kontrolü ve düzenli aralıklarla beslenme, hiperglisemi (şeker yüksekliği) ve hipoglisemi (şeker düşüklüğü) riskini azaltır. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmelerinin önemli olduğu şeker hastalarının doktora danışmadan oruç tutmaması gerekir" dedi.

"HER HASTA İÇİN BİREYSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

Son yıllarda yapılan çalışmalarda uzun süreli açlık diyetlerinin diyabet, metabolik sendrom, tansiyon ve kolesterol yüksekliği gibi birçok metabolik hastalığa karşı olumlu etkilerini gösterdiğine dikkati çeken İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, "Uzamış açlık periyotları, vücuttaki insülin direncini azaltarak insülinin etkin bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu, hücrelerin glikozu daha iyi kullanmasına ve kan şekerinin daha istikrarlı bir seviyede kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, uzun süreli açlık dönemleri, ketozis adı verilen bir metabolik duruma neden olur. Böylelikle vücudumuz yağ depolarını enerji olarak kullanır bu da hem kilo vermeye hem de kan şekerinin düzenlemesine yardımcı olur. Ancak her hasta farklı olduğu için bu tür bir diyetin ya da ramazan orucu gibi uzamış açlık periyotlarının uygulanabilirliği ve etkinliği bireysel olarak değerlendirilmelidir" diye konuştu.

Doç. Dr. Sivritepe, özellikle bazı şeker hastalarında uzamış açlığın, kan şekeri seviyelerinde ani düşmelere, hipoglisemi ataklarına ve şeker komalarına yol açabileceği için bu hasta grubunun uzun süre aç kalmasını istemediklerini açıkladı.

Sivritepe, "Özetle her şeker hastasının oruç tutma kararı, bireyin genel sağlık durumu, komplikasyon riskleri ve diğer tıbbi faktörler dikkate alınarak ve bir iç hastalıkları uzmanı veya endokrinolog tarafından bireysel olarak değerlendirilmelidir" diye konuştu.